파수, 구축형 LLM '엘름' 세계 시장서 선봬...'RSA 2026' 참가

파수(대표 조규곤)가 이달 23일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 세계 최대 사이버보안 전시회 ‘RSAC 2026 콘퍼런스(이하 RSAC)’에 참가한다. 단독 부스로 참여하는 파수는 이번 행사에서 AI 기반 데이터 보안 제품을 비롯해 프라이빗(구축형) LLM, AI-Ready 데이터 관리, AX 컨설팅 등 AI 시대를 위한 다양한 AI 관련 기술과 서비스를 선보인다.

RSAC는 전 세계 기업 및 기관, 학계의 사이버보안 전문가들이 최신 보안 기술 및 트렌드 등을 공유하는 글로벌 콘퍼런스다. 지난해에는 약 4만4000명이 참여했다.

10일 회사에 따르면, 파수는 코로나19 팬데믹 이전까지 12년 연속 RSAC에 단독부스로 참가한 바 있다. 올해 파수는 기업 및 기관들이 성공적인 AX(AI 혁신)에 이르기 위한 안전한 기반을 구축할 수 있게 돕는 솔루션들을 집중 소개한다.

먼저, 파수의 구축형 AI ‘엘름(Ellm, 아래 이미지)’이 이번 행사를 통해 글로벌 시장에 정식 선보인다. 국내 공공기관 및 기업 다수가 활용하고 있는 파수의 Ellm은 강력한 보안 통제와 데이터 거버넌스를 유지하면서 조직 특성과 목적에 따른 도메인 특화 언어모델(DSLM)로 AX를 실현할 수 있게 지원한다.

또 파수의 ‘에어 프라이버시(AI-R Privacy)'와 ‘AI-R DLP’도 함께 소개한다. AI-R Privacy는 AI 기반으로 복잡한 문장에서도 맥락을 파악하고, 다양한 유형의 개인정보를 검출 및 마스킹하는 솔루션으로, AI거버넌스 확보 및 컴플라이언스 준수를 돕는다.

서비스형 AI사용을 위한 민감정보 관리 솔루션 AI-R DLP는 프롬프트에 포함된 민감 정보를 모니터링하고 제어해 생성형 AI를 통한 데이터 유출을 방지할 수 있다.

이 외에도 문서자산화, 버전 관리 및 중복문서 제거, 파일 단위의 ACL 관리(접근 제어 관리)가 가능한 ‘랩소디(Wrapsody)’를 통해 AI 시대에 최적화된 문서 관리 방안도 제시한다. 랩소디는 조직 내 생성된 모든 문서를 AI 학습 및 활용을 위한 SSOT(Single Source of Truth, 단일 진실 공급원) 기반으로 관리하고, 메타데이터를 통해 AI 결과물에 대한 접근 권한을 제어할 수 있게 한다.

글로벌사업을 총괄하는 손종곤 파수 상무는 “AI 도입이 가속화하면서 조직들은 AI 활용을 위한 시스템과 데이터 거버넌스 체계를 준비하는 동시에 보안 아키텍처를 재설계해야 하는 과제에 직면하고 있다”며 “파수는 이번 RSAC 2026에서 이에 대한 구체적인 AI 전략을 제시하고, 글로벌 AI 및 보안기업으로의 확장 방향을 알릴 계획”이라고 말했다.