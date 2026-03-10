바디프랜드, '마사지 모드 구독' 특허 등록

헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 마사지 모드 구독 서비스 모델 특허(제10-2805519호)를 등록했다고 10일 밝혔다.

마사지 모드 구독 서비스는 외부 서버에서 제공받는 신규 마사지 모드 가운데 사용자가 선호하는 모드만 선택해 정기 구독하도록 만든 서비스 모델이다.

바디프랜드 AI 헬스케어로봇 '다빈치 AI' (사진=바디프랜드)

바디프랜드의 구독 서비스 모델은 소프트웨어 업데이트로 새로운 마사지 모드를 추가한다. 기존 마사지 체어는 고정된 마사지 모드를 기기에 내장하는 방식에 그쳤다.

체험용 단기 구독권으로 신규 마사지 모드를 미리 경험한 뒤, 소비자 기호와 취향에 맞는 마사지 모드를 선택해 정기 구독할 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "다양한 패턴과 기법으로 새로운 조합을 만들 수 있는 마사지 본연 특성을 서비스 모델로 기술화했다"며 "물리적으로 정해진 동작만 수행한다는 고정관념에서 벗어나, 새롭고 개인화한 마사지 경험을 제공받을 수 있다"고 설명했다.

바디프랜드는 지난달 기준 국내외 특허 및 실용신안, 디자인 등 지식재산권 총 2274건을 출원했고 이 중 1132건을 등록했다.