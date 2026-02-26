바디프랜드, 서울리빙디자인페어 2026 참가

헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 2월 25일부터 3월 1일까지 개최되는 '서울리빙디자인페어 2026'에 참가한다고 26일 밝혔다.

바디프랜드는 헬스케어로봇 디자인과 기능을 참관객들이 직접 경험할 수 있도록 부스를 조성했다. AI 헬스케어로봇 신제품부터 의료기기, 마사지가구까지 총 13대의 제품을 선보인다.

서울리빙디자인페어 2026 바디프랜드 부스 전경 (사진=바디프랜드)

웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733'을 비롯 ▲다빈치 AI ▲퀀텀 뷰티캡슐 ▲에덴로보 ▲팔콘N ▲메디컬파라오(의료기기) ▲파밀레C ▲파밀레S를 시연했다.

내달 출시를 앞둔 웨어러블 AI 헬스케어로봇 733을 사전 공개한다. 팔다리와 발목까지 움직이는 전신 스트레칭 '로보틱스 기술'과 안전한 승하차를 돕기 위해 스스로 앉고 일어서는 '스탠딩 기술'까지 경험할 수 있다. 제품 6대로 로봇 군무 퍼포먼스도 선보인다.

733과 다빈치 AI 등에 적용된 첨단 인공지능(AI) 기능도 체험할 수 있다. AI가 나이, 성별, 키, 몸무게 등 사용자 신체 데이터에 맞춰 맞춤형 마사지를 추천해주고, 개인의 사주팔자·별자리 등을 분석한 후 최적의 마사지를 제공한다.

바디프랜드 관계자는 "이번 전시를 통해 더 많은 관람객들이 일상의 인테리어와 디자인 오브제로 녹아든 AI 헬스케어로봇을 직접 경험할 수 있기를 바란다"고 말했다.