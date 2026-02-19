바디프랜드, 설 맞아 지역 아동에 나눔활동

헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 설 명절을 맞아 서울시 강남구 일원동에 위치한 비젼학교 지역아동센터를 방문해 각종 먹거리와 헬스케어 물품을 후원했다고 19일 밝혔다.

바디프랜드는 직원복지팀이 LA갈비와 닭강정, 롤케이크, 마카롱 등 후원 음식을 직접 조리했다. 또 미니 마사지건과 목·어깨 마사지기 각 5대씩 총 10대를 함께 전달했다.

비젼학교 지역아동센터 박우미 부장과 바디프랜드 직원복지팀 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=바디프랜드)

바디프랜드는 매년 명절마다 임직원들이 직접 만든 음식과 다양한 생활용품, 헬스케어 기기들을 후원하고 있다.

바디프랜드 관계자는 "단순한 지원을 넘어 지역 사회 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 기업으로서 사회적 역할을 실천해 나가겠다"고 말했다.