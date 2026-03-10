고려아연, 인터배터리서 소재·전략광물 기술력 선보인다

고려아연(대표 최윤범)은 국내 최대 배터리 전문 전시회 ‘인터배터리2026’에 참가한다고 10일 밝혔다.

고려아연은 2022년부터 5년 연속 인터배터리에 참가하고 있다. 이번 전시회에서는 이차전지 소재뿐 아니라 첨단∙방위 산업 필수 소재인 전략광물까지 생산하는 회사 기술력을 선보일 계획이다. 이를 통해 국가 자원 안보를 지키고 글로벌 공급망 안정화에 기여하고 있는 점을 이번 행사에서 중점적으로 강조할 방침이다.

고려아연 전시 부스 중앙부에 이차전지 소재사업 밸류체인을 소개한다. 이차전지 소재사업은 지난 2022년 이후 최윤범 회장 등 현 경영진이 추진해온 3대 신사업 중 자원순환, 신재생 에너지 및 그린수소 에너지와 함께 한 축이다.

고려아연 인터배터리2026 전시 부스 조감도(사진=고려아연)

고려아연의 100% 리사이클 전기동을 원료로 활용해 생산한 동박도 볼 수 있다. 고려아연 자회사 케이잼은 고려아연의 용해·전해기술을 활용해 친환경 동박을 생산한다.

고려아연 자회사 켐코와 합작사 한국전구체(KPC)의 원료와 제품 모형도 확인할 수 있다. 켐코가 생산하는 황산니켈이 한국전구체가 생산하는 전구체의 원료로 활용되고, KPC가 생산한 전구체는 양극재의 소재로 쓰이는 밸류체인을 직관적으로 확인할 수 있다.

고려아연이 미국 통합제련소에서 생산할 10여종의 비철금속과 전략광물 모형도 직접 볼 수 있다. 2D그래픽 화면에서는 고려아연이 미국에 북미 전략거점을 추가로 확보해 전략광물 최대 수요처를 선점하고, 한-미 공급망 협력의 모범 사례로 거듭나는 비전까지 제시한다.

이 밖에도 고려아연이 지난해 44년 연속 흑자와 사상 최대 실적을 달성할 수 있었던 원동력인 52년간 축적한 기술력을 설명하고, 고려아연이 보유하고 있는 국가핵심기술과 세계 유일 아연-연-동 통합공정 등을 상세히 소개한다.

고려아연 관계자는 “이번 인터배터리2026 전시에서 2차전지 소재부터 전략광물에 이르기까지 첨단, 방위 산업 필수 소재를 생산하는 고려아연의 기술 역량을 확인할 수 있을 것”이라며 “지난해 사상 최대 실적을 달성한 고려아연은 앞으로도 본업인 제련업과 함께 신사업 ‘트로이카 드라이브’가 시너지를 낼 수 있도록 기술 고도화에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.