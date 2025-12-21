고려아연 "美 정부 지분 인수, 장기 협력 목적...타 기업 선례 있어"

고려아연이 미국 제련소 건설에 미국 정부가 합작 투자 주체로 참여하면서 지분 취득 권리를 확보하는 것은 다른 투자 사례에서도 사용했던 방식이고, 장기 협력을 통한 투자 가치 창출에 목적이 있다고 21일 주장했다.

합작 투자 합의서 상 미국 정부는 고려아연에 대한 워런트 행사(주당 1센트)를 통해 향후 고려아연 미국 제련소 운영법인의 지분 14.5%를 인수할 권리를 갖는다.

이런 계약 방식은 타 광물 기업과의 협력에서도 찾아볼 수 있다는 주장이다.

지난 10월 미국 에너지부(DOE)는 리튬 아메리카스에 대한 투자를 발표했다. 당시 DOE는 1차 대출을 추진하면서 리튬 아메리카스와 리튬 아메리카스-GM간 합작회사(JV)의 지분 각 5%에 해당하는 보통주를 주당 1센트에 인수할 수 있도록 설정했다. 동시에 대출 준비금으로 1억2천만 달러를 추가 적립하고, GM과 오프테이크(장기구매) 계약을 수정하는 등 판로를 넓히기 위한 옵션을 추가했다.

고려아연 온산제련소 전경

미국 전쟁부(DOW)와 트릴로지메탈스 간 계약도 비슷한 방식을 채택했다. 미국 연방정부는 트릴로지 메탈스 주식 약 820만주를 단위당 2.17달러로 매입했다. 각 단위는 보통주 1주와 10년 만기 워런트 3/4로 구성됐다. DOW는 트릴로지 메탈스가 알래스카에서 진행 중인 엠블러 접근 프로젝트(엠블러 도로) 완공 후 1센트의 행사 가격으로 보통주 1주를 인수할 수 있다.

통상 미국 정부는 투자 기업에 자금을 대고, 저리 대출과 인허가 패스트트랙 등 인센티브를 제공한다. 사업이 본 궤도에 오르면 투자한 기업의 가치는 상승한다. 이 조건이 충족되면 미국 정부는 워런티를 행사해 투자 대가를 가져가는 식이다.

미국 정부가 투자 기업과의 장기간의 협력을 위해 해당 방식을 구사하는 것이란 입장이다. 사업 초기 워런티를 행사할 경우 주주로서의 권리는 확보되지만 인허가 지연 등 사업 과정의 리스크도 함께 부담하게 된다. 리스크를 감안해 매수 권리를 가져가면서, 사업이 성공적으로 마무리됐을 때 회수하는 것이 합리적이라는 판단이 깔린 행보라는 것이다.

미국 정부가 고려아연과 제련소 투자 관련해 합의한 추가 20%의 워런티는 제련소 운영법인의 기업가치가 23조원이 넘었을 때 해당 가치에 따른 금액을 지불하고 인수한다. 고려아연은 현재 발표된 미국 제련소에 약 11조원이 투자된다는 점을 감안하면, 미국 정부가 2배 이상의 가치 상승을 기대한다는 의미라고 강조했다.