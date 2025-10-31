최윤범 고려아연 회장, APEC서 한미 핵심광물 협력 논의 참여

고려아연은 최윤범 회장이 지난 29일 경주에서 열린 ‘한·미 비즈니스 라운드테이블’에 참석해 핵심광물 확보를 위한 양국 간 협력 확대 방안을 논의했다고 31일 밝혔다.

이후에도 국내외 주요 인사들과의 회동을 이어갔다.

이번 회의는 미국 상무부 주도로 개최됐으며, 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO를 비롯해 김정관 산업통상자원부 장관, 이재용 삼성전자 회장, 정기선 HD현대 회장, 김동관 한화 부회장 등이 참석해 전략광물·에너지·반도체·방산 분야 협력 방안을 집중 논의했다.

APEC CEO 서밋에 참가한 최윤범 회장은 현장에서 “전략광물 문제를 풀 수 있는 유일한 대안은 고려아연”이라며 자신감을 나냈다.

최윤범 고려아연 회장이 어제(29일) 오후 경주 예술의전당 화랑홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 라운드테이블에 참석했다

최 회장은 “중국의 영향력이 확대되는 상황에서 공급망 안정성 확보는 공동 과제”라며 “고려아연은 50여년간 독자적인 비철금속 공급망을 구축해왔으며, 동맹국 간 협력 강화를 위해 적극 역할을 하겠다”고 말했다.

또한 최 회장은 "고려아연은 전략광물 문제를 해결할 대안을 갖고 있다"며 "안정적인 전략광물 공급망을 구축해 한미 양국의 경제안보 성공 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.

최근 미국과 중국이 미국의 추가 관세 유예를 조건으로 중국의 희토류 등 전략광물 수출 규제를 1년 연기하기로 합의했으나, 업계에서는 여전히 희토류를 포함한 전략광물 공급망에서 중국 장악력은 강력하다며 장기 공급 리스크를 경계하는 분위기다.

관련기사

업계 관계자는 “중국의 밸류체인 지배력은 굳건하다는 점에서 변한 건 없다”며 “한국과 미국은 고려아연과 같은 기업을 중심으로 공급망 다변화를 서둘러야 하는 과제를 안고 있다”고 지적했다.

고려아연은 지난 8월 미 방산업체 록히드마틴과 게르마늄 공급을 위한 양해각서를 체결했고, 갈륨 생산설비 구축 계획도 발표하며 두 전략광물에 대한 중국 규제에 선제 대응하고 있다.