최창걸 고려아연 명예회장 빈소 이틀째 정재계 조문 잇따라

고려아연을 세계 1위 비철금속 제련기업으로 키워낸 ‘비철금속 업계 거목’ 최창걸 명예회장이 6일 숙환으로 별세한 가운데 장례 이틀째에도 정·재계 주요 인사들의 조문이 이어지고 있다.

8일 고려아연에 따르면 원희룡 전 국토교통부 장관과 국민의힘 비상대책위원장을 역임한 김용태 의원이 빈소를 찾았고, 정대철 대한민국헌정회 회장도 빈소를 방문해 애도를 표했다. 재계에서는 서강현 현대제철 사장 등이 조문했다.

최창걸 고려아연 명예회장 장례식장 빈소 (사진=고려아연)

앞서 7일에도 반기문 전 국제연합(UN) 사무총장, 정인섭 한화오션 사장, 오치훈 대한제강 회장 등 각계 인사들의 조문이 이어졌다.

이재명 대통령, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 김동관 한화그룹 부회장, 조현상 HS효성 부회장 등이 근조화한을 보내 고인을 추모했다.

최 명예회장의 차남 최윤범 고려아연 회장과 지난해 9월부터 경영권 분쟁을 벌이고 있는 장형진 영풍 고문도 전날 빈소를 찾은 것으로 알려졌다. 최 회장과 장 고문이 공개석상에서 만난 건 작년 8월 경영권 분쟁이 불거진 이후 처음이다.

장 고문은 최 명예회장과 함께 각각 영풍, 고려아연 경영을 맡으며 영풍그룹 2세 경영체제를 이끌었다. 그러나 최근 몇년 간 경영권 분쟁이 불거지며 최윤범 회장과 장 고문의 갈등이 고조되고 있다. 업계에서는 이번 조문을 계기로 한동안 '휴전 국면'이 형성될 가능성도 제기된다.