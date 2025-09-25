고려아연, 내년 150명 신규 채용…세자릿수 고용 유지

고려아연이 최근 5년간 세 자릿수 채용을 이어온 데 이어, 내년에도 신입사원 120여 명을 포함해 총 150여 명을 신규 채용할 계획이다. ‘청년 고용 확대’와 ‘지역 일자리 창출’ 마중물 역할을 지속한다는 방침이다.

비용 절감 등을 이유로 공채를 축소·폐지하는 기업이 늘어나는 가운데, 고려아연은 신입 채용의 문을 꾸준히 넓혀 왔다. 올해도 신입 공개채용을 진행해 경력직을 포함, 179명이 입사했으며 채용 예정 인력까지 포함하면 올해 신규 채용 규모는 200명에 달할 전망이다.

고려아연은 ‘2025 하반기 신입사원 공개채용’을 앞두고 3주간 캠퍼스 리크루팅을 실시했다. 임직원이 대학교를 방문해 채용박람회와 기업설명회를 진행하는 프로그램으로, 총 13개교에서 채용박람회, 4개교에서 기업설명회를 열었다.

고려아연 인사팀 관계자가 대학교 기업설명회 현장에서 발표하는 모습 (사진=고려아연)

고려아연은 적극적인 인재 확보를 위해 2026년도 신입사원을 선발하는 ‘2025 하반기 대졸신입 공개채용’을 조만간 실시할 예정이다. 오는 10월 중 채용공고를 시작으로, 서류전형-인적성검사-1·2차면접 등의 절차를 거쳐 내년 1월 회사의 정식 일원으로 맞이할 계획이다.

계열사 및 해외법인을 제외한 고려아연 국내(본사·온산 포함) 인원(2천60명)을 기준으로 최근 5년간 신규 고용된 인력은 654명이며, 이는 전체 31.7%에 달한다.

고려아연은 전략광물 부문과 트로이카드라이브로 대변되는 미래 신사업 분야로 연구개발 및 투자를 확대하면서 새로운 일자리 확대에도 노력하고 있다고 밝혔다.

고려아연 관계자는 “전략광물 생산기지 및 글로벌 공급망 핵심파트너의 역할이 증대되면서 선제적 투자와 함께 인재확보의 필요성이 더욱 커졌다”며 “고려아연은 미래 성장동력 견인을 위해 인재경영 원칙에 입각해 인재확보와 기술인력 육성에 최선의 노력을 다해 나갈 계획”이라고 말했다.