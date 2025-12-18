정부, 고려아연 美 제련소 건설 계획 긍정 평가

고려아연의 미국 테네시주 클락스빌 제련소(미국 제련소) 건설 계획에 정부, 증권가에서 긍정적 평가가 나타났다.

김정관 산업통상부 장관은 지난 17일 정부세종청사에서 내년도 업무보고를 마친 뒤 고려아연의 미국 제련소 건설 계획에 대해 "재무적 부담에도 전략적 판단을 한 것에 대해, 희귀광물 등을 담당하는 주무장관으로 긍정적으로 바라보고 있다"고 언급했다.

김 장관은 “지난 8월 MOU 형태를 통해 일정 부분 공감대가 있었다”며 정부와의 사전 교감을 언급했다.

그러면서 “우리나라 입장에서도 희토류와 희귀광물 공급망을 안정적으로 구축하는 데 도움이 된다”며 “알려진 것과 같이 미 상무부에서도 적극 환영하는 프로젝트”라고 강조했다.

김정관 산업통상자원부 장관

지난달 정부와 미국이 대미 투자 MOU를 체결하고 조성하기로 한 한미전략투자기금 지원에 대해서도 “(펀드를) 활용할 수 있을지 여부를 두고 미국 상무부와 논의해 볼 주제”라며 협의 가능성을 시사했다.

고려아연 미국 제련소는 아연·연·동 등 산업용 기초금속부터 안티모니·인듐·비스무트 등 13개 품목을 생산한다. 이중 11종은 미국이 지정한 올해 핵심광물 목록에도 등재돼 있다.

시장에서도 이런 전략적 가치에 대한 긍정적인 평가가 이어지고 있다. 맥쿼리증권 홍광표 연구원은 최근 보고서에서 고려아연이 미국 정부의 ‘전략자산’으로 부상하고 있다고 설명했다. 신한투자증권 박광래 연구원도 “미국의 ‘공급망 재편’ 전략에 고려아연이 핵심 파트너로 등극했다”며 “미국 정부의 직접적 지원과 참여는 이 프로젝트가 단순 민간 투자를 넘어선 한미 경제안보 동맹의 상징적 자산이 될 것임을 시사한다”고 분석했다.

사업성에 대해서도 긍정적인 분석이 많다. 다올투자증권 이정우 연구원은 “고려아연 미국 제련소가 생산할 예정인 광물들은 대부분 미국의 수입 의존도가 높은 품목”이라며 “미국 내 수요가들에게 판매는 원활할 것”이라고 전망했다. 삼성증권 백재승 연구원도 “미국 제련소 투자 성과는 가격 및 차입금리 수준 등에 따라 달라질 것”이라면서도 “미국 공급망 밸류체인에 참여해 판매의 어려움은 없을 것이라는 점은 긍정적”이라고 밝혔다.