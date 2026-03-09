충남콘진원, 2026 KEL '이터널 리턴' 슈퍼위크 아산 유치…9월 개최

충남콘텐츠진흥원은 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL) 이터널 리턴 슈퍼위크'를 개최한다고 9일 밝혔다. 오는 9월 19일부터 20일까지 양일간 아산시 이순신 체육관에서 진행되는 이번 행사는 문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회와 님블뉴런이 공동 주관한다.

KEL은 지역 연고를 기반으로 한 e스포츠 생태계 조성을 목적으로 지난해부터 문체부가 추진 중인 전국 단위 정규 대회다.

아산에서 열리는 이번 슈퍼위크는 인기 타이틀인 '이터널 리턴' 종목의 결선 진출팀을 최종적으로 확정 짓는 정규 시즌의 마지막 관문이다. 전국 각지를 대표하는 강호들이 모여 치열한 순위 다툼을 벌일 예정이라 e스포츠 팬들의 뜨거운 호응이 집중될 전망이다.

진흥원 측은 대회가 열리는 이순신 체육관 및 온양온천역 일대의 숙박, 외식, 교통, 관광 인프라를 적극적으로 연계해 주말 동안 아산을 찾는 대규모 관람객과 선수단이 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 기획하고 있다.

아울러 현장에는 단순한 경기 관람을 넘어선 다채로운 부대 행사가 마련된다. '이터널 리턴' 팬들을 위한 맞춤형 프로그램과 종목 체험존 등을 운영해, 대회를 지역 주민과 방문객이 다 함께 즐길 수 있는 복합 문화 축제로 꾸밀 방침이다.

이를 발판 삼아 수도권에 집중됐던 e스포츠 관람 수요를 충남 권역으로 성공적으로 유치하고, 내년 개관을 앞둔 충남 e스포츠 상설경기장과 연계해 산업의 선순환 구조를 확립한다는 중장기적 청사진도 세웠다.

김곡미 진흥원장은 "2026 대한민국 이스포츠 리그 이터널 리턴 슈퍼위크의 충남 아산 유치는, 충남이 전국 규모 이스포츠 리그의 새로운 플랫폼으로 인정받았다는 의미가 있다"며, "앞으로도 문체부, 한국e스포츠협회, 종목사와 긴밀히 협력해 충남이 이스포츠 팬덤과 산업 생태계가 함께 성장하는 대표 지역으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.