아성다이소, 캐주얼 의류·가방·패션잡화 판매

아성다이소가 ‘캐주얼 경량 시리즈’ 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

아성다이소는 기본 의류 중심에서 기능성·시즌성 의류로 상품군을 강화하고

있다. 2022년 ‘이지웨어’, ‘스포츠웨어’, ‘홈웨어’를 출시한 이후, 여름철에는 ‘이지쿨’, 겨울철에는 ‘이지웜’을 선보였으며, 이후 ‘이지쿨슈퍼’와 ‘이지웜슈퍼’를 잇달아 출시하며 시즌상품을 지속 선보여왔다. 기존에는 계절별 기능에 초점을 맞췄다면, 이번에는 특정 시즌에 한정되지 않고 입고 들 수 있는 데일리 아이템을 중심으로 기획한 것이 특징이다.

아성다이소 캐쥬얼 경량 의류

이번 시리즈는 일상복으로는 물론 가벼운 야외 활동까지 두루 어울리는 이지웨어와 가방, 패션잡화 등 총 100여 종의 상품을 선보인다.

먼저 이지웨어는 가볍게 걸치기 좋은 아이템으로 구성했다. ‘나일론 경량 집업 바람막이’와 ‘나일론 경량 후드 집업 바람막이’는 남녀공용으로 기획됐다. 집업 바람막이는 블랙·퍼플·핑크·다크그레이·라이트그레이 컬러로, 후드 집업 바람막이는 블루·베이지·쿨그레이·블랙 컬러로 준비했고, 사이드 포켓으로 실용성을 더했다.

아성다이소 ‘캐쥬얼 경량 시리즈’

또 내부 부착 밴드를 활용해 접어 간편하게 휴대할 수 있어, 일상생활은 물론 여행이나 러닝 등 가벼운 스포츠 활동 시에도 활용하기 좋다. ‘여성 나일론 크롭 바람막이’는 파스텔 톤의 블루·옐로우·라이트 그레이 컬러로 구성한 것이 눈에 띈다. 다리가 길어 보일 수 있는 크롭 기장과 파스텔톤의 컬러는 나들이 복장에 포인트를 주기 안성맞춤이다. ‘나일론 스트레이트 팬츠’는 바람막이와 색상과 소재를 맞춰 세트로 입을 수 있어 코디 부담을 덜어준다. 특히 세트로 구매해도 1만원을 넘지 않아 실속까지 챙길 수 있다.

가방은 나일론 소재를 사용해 가볍고 편안한 착용감이 특징이다. ‘나일론 멀티 포켓 크로스백’은 약 35x25x12cm으로 간단한 소지품을 넣기에 알맞다. 전면에 두 개의 포켓과 내부에 두 개의 포켓이 있어 분리 보관하기 좋으며 직사각 형태의 무난한 디자인으로 카키, 블랙, 차콜, 아이보리 컬러로 출시돼 다양한 코디에 무난하게 어울릴 수 있다.

아성다이소 ‘여성용 나일론 크롭 바람막이’

‘나일론 빅사이즈 심플 백팩’은 약 32x41x14cm며, 책가방으로 사용하기에 적합하다. 전면 포켓과 내부 포켓이 있어 자주 사용하는 물건들은 전면 포켓에 넣는 것을 추천하고, 차콜, 블랙, 아이보리 컬러로 헬스장 가방, 나들이 가방으로 가볍게 들기 좋다.

관련기사

패션잡화는 일상에서 편리함을 더해주는 아이템으로 준비했다. ‘경량 스포츠 암밴드’는 팔에 착용해 휴대폰이나 소지품을 안정적으로 보관할 수 있어 주머니가 없는 운동복 차림이나 러닝·산책 같은 가벼운 운동 시 유용하다. ‘사각 키링 파우치’와 ‘원형 키링 파우치’는 에어팟이나 립밤처럼 작은 소지품을 따로 챙기기 좋고, 가방에 키링처럼 달아 두면 필요할 때 바로 꺼낼 수 있어 실용성과 스타일 포인트를 동시에 더해준다.

아성다이소 ‘경량 스포츠 암밴드’

아성다이소 관계자는 “다이소 의류용품을 찾는 사람들이 계속 늘어나고 있는 상황”이라며 “앞으로도 다이소는 카테고리 확장을 통해 고객님의 일상에 필요한 상품을 계속 발굴할 계획”이라고 말했다.