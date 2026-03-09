세종 한글문화도시센터, ‘찾아가는 한마당’ 참여 예술단체 모집

세종시문화관광재단 한글문화도시센터는 시민 문화 향유 격차를 줄이기 위한 ‘거리 한글문화 한마당 – 찾아가는 한마당’ 사업에 참여할 세종 지역 예술단체를 모집한다고 9일 밝혔다.

‘찾아가는 한마당’은 문화예술 접근성이 낮은 문화 취약계층과 읍·면 지역을 대상으로 예술단체가 직접 찾아가 공연과 체험 프로그램을 운영하는 사업이다. 한글을 주제로 한 다양한 문화활동을 통해 시민들이 일상 가까이에서 문화예술을 접할 수 있도록 하는 것이 목적이다.

선정된 단체는 배정된 기관이나 지역을 방문해 공연, 체험 프로그램 등 한글 주제 문화활동을 진행하게 된다. 사업 참여 단체에는 단체당 최대 340만원이 지원된다.

이번 사업은 지난해 운영된 ‘한글문화 향유활동 지원’ 사업을 확대 개편한 것이다. 올해부터는 ‘거리 한글문화 한마당’ 사업으로 통합 추진되며, 기존 보조금 교부 방식 대신 재단과 예술단체 간 계약 방식으로 운영된다. 재단은 이를 통해 행정 절차를 줄이고 예술단체의 활동 자율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

참여 단체 모집은 18일부터 31일까지 14일 동안 진행된다. 세종 지역에서 활동하는 예술단체라면 신청할 수 있다.

사업 설명회는 13일 오전 10시에 열린다. 신청 방법과 세부 사업 내용은 한글문화도시센터 누리집에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 세종시문화관광재단 한글문화도시사업팀으로 하면 된다.