무인양품, '스킨케어' 새 성장동력으로 키운다

일본 생활용품 브랜드 무인양품이 스킨케어 사업을 차세대 성장동력으로 키우고 있다.

9일(현지시간) 무인양품 모회사인 료힌게이카쿠의 마리코 오하시 생활용품 상품기획 담당 이사는 블룸버그통신과의 인터뷰에서 “단순한 처방과 투명한 라벨링, 자연 유래 원료를 기반으로 한 스킨케어 제품이 글로벌 시장에서 성장할 잠재력이 크다”고 밝혔다.

보통 3000엔(약 2만 8000원) 이하로 판매되는 무인양품의 스킨케어 제품은 의류와 생활용품에 이어 빠르게 성장하고 있다. 일본 내 뷰티·헬스 제품 매출은 최근 2년 사이 약 두 배 늘어 지난해 1000억엔(약 9404억원) 규모로 확대됐다. 전체 매출에서 차지하는 비중도 약 13%까지 올라섰다.

무인양품 스킨케어 제품. (사진=무인양품 홈페이지)

전체 매출에서 뷰티 사업이 차지하는 비중은 크지 않지만 성장 속도는 빠르다는 평가다. 한국과 중국 기업들이 빠르게 성장하며 경쟁이 치열해진 글로벌 뷰티 시장에서 성장세를 보이는 일본 브랜드 중 하나라는 분석이다.

해외 시장 확대에도 속도를 내고 있다. 최대 시장인 중국 본토를 비롯해 홍콩, 대만, 한국 등에서 스킨케어 제품군을 점진적으로 확대하고 있으며 향후 글로벌 시장으로도 확장한다는 계획이다.

동아시아 시장에서는 이미 성장세가 나타나고 있다. 지난해 11월로 끝난 분기 기준 일본을 제외한 동아시아 지역의 스킨케어 매출은 전년 대비 30% 이상 증가해 전체 매출 증가율을 웃돌았다.

오하시 이사는 “해외 소비자들도 소셜미디어를 통해 일본에서 이 제품군이 좋은 반응을 얻고 있다는 점을 이미 알고 있다”며 “제품 출시 전부터 기대감을 느낄 수 있다”고 말했다.

무인양품의 전략은 최근 소비 트렌드 변화와도 맞물린다. 성분에 대한 관심이 높아진 소비자들이 브랜드 인지도보다 성분의 투명성과 안전성을 더 중시하는 흐름이 확대되고 있기 때문이다.

관련기사

대형 화장품 업체들과의 경쟁 방식도 다르다. 로레알이나 에스티로더, 시세이도 등 유명 뷰티 기업들이 백화점 화장품 매장과 전문 유통 채널 중심으로 판매하는 것과 달리 무인양품은 의류, 식품, 생활용품과 함께 매장에서 스킨케어 제품을 판매한다. 소비자가 부담 없이 제품을 접할 수 있도록 해 라이프스타일 브랜드 이미지를 강화하려는 전략이다.

오하시 이사는 “우리는 스스로를 화장품 회사라고 생각하지 않는다”며 “많은 소비자에게 화장품 매장은 여전히 부담스러운 공간이지만 무인양품 매장에서는 가볍게 둘러보는 느낌으로 제품을 접할 수 있다”고 말했다.