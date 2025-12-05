이베이재팬, ‘메가 뷰티 어워즈’ 개최…K뷰티 열풍 잇는다

이베이재팬은 자사가 운영하는 온라인 오픈마켓 ‘큐텐재팬’이 오는 8일 일본 도쿄에서 ‘큐텐재팬 메가 뷰티 어워즈 2025’를 개최한다고 5일 밝혔다.

올해 처음 개최하는 ‘큐텐재팬 메가 뷰티 어워즈’는 K뷰티를 포함해 지난 1년간 일본에서 크게 활약한 뷰티 제품을 선정하는 행사다. 시상식은 큐텐재팬 라이브방송을 통해 일본에서 생중계하고, 수상한 제품은 오는 9일부터 큐텐재팬 내 특별 기획 페이지에서 공개한다.

이번 행사는 일본 MZ 소비자가 직접 참여한 투표 결과를 반영해 수상 제품을 선정한다. 지난 10월 1일부터 14일간 진행한 투표에 총 54만명이 넘는 소비자가 참여했다. 이외에도 큐텐재팬 판매 실적, 헤어메이크업 아티스트·뷰티 크리에이터 등 외부 전문가 평가 등을 종합해 수상 아이템을 선정한다.

이베이재팬, 첫 뷰티 어워즈 개최. (제공=이베이재팬)

1회 행사는 ‘글로우업(Glow Up)’을 테마로 ▲종합상(10개) ▲카테고리상(93개) ▲특별상(34개) 등의 부문에서 137개 제품을 시상할 예정이다. 스킨케어, 베이스메이크업, 포인트메이크업, 메이크업 소품, 자외선 케어, 다이어트·교정, 바디·핸드·풋케어, 헤어, 향수 등 다양한 카테고리의 시상이 진행되며, 주요 카테고리에서 K뷰티 브랜드들이 대거 수상할 것으로 전망된다.

김재돈 이베이재팬 최고마케팅책임자(CMO)는 “이번 메가 뷰티 어워즈는 실제 판매 데이터를 기반으로 일본 소비자들의 생생한 목소리와 전문가들의 의견을 더해 지난 1년간 가장 크게 활약한 뷰티 제품과 브랜드를 선정했다는 점에서 의미가 크다”며 “특히 K뷰티의 강세가 기대되며, 앞으로도 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 방식으로 K뷰티 브랜드와 제품들을 일본 소비자들에게 소개하며 접점을 확대할 계획이다”고 말했다.