日 여성 10명 중 7명 이상 "이너뷰티에 관심있다"

일본 20~60대 여성 중 70% 이상이 ‘이너뷰티(Inner Beauty)’에 신경을 쓰고 있는 것으로 나타났다. 겉뷰티에 들이는 비용의 70% 정도를 이너뷰티에 쓰는 등 관련 시장에 대한 관심이 커지고 있다.

7일 ‘큐텐재팬’을 운영하는 이커머스 기업 이베이재팬은 일본 20~60대 여성 500명(각 연령대별 100명)을 대상으로 ‘이너뷰티’와 ‘겉뷰티(메이크업 등)’ 관리 인식을 조사한 결과를 발표했다.

미용이나 건강 등을 위해 이너뷰티에 신경 쓰고 있는지에 대한 질문에 전체의 75.8%가 그렇다고 답했다. 겉뷰티에 대해 신경 쓰고 있다는 응답이 전체의 65.2%를 차지한 것에 비하면, 최근 이너뷰티에 대한 관심이 커지고 있다는 분석이다.

日 여성 10명 중 7명 이상 ‘이너뷰티’로 자기관리 중. (제공=이베이재팬)

이너뷰티 또는 겉뷰티 관리를 좀 더 빨리 시작했어야 했다는 응답은 50대가 82.1%로 가장 높았고, 20대에서도 75%로 조사됐다.

이너뷰티 관리를 위해 관심을 갖는 부분은 ▲균형 잡힌 식단 ▲면역력·장 건강 케어 ▲수면의 질 개선 ▲영양 보충제 섭취 등이라고 답했다. 겉뷰티 부분에서는 ▲기초 화장품 ▲자외선 차단 ▲미백 관리 등 스킨케어와 ▲헤어 케어 등이 관심이 있다고 답했다.

또 겉뷰티에 들이는 비용의 70% 정도를 이너뷰티에 투자하고 있는 것으로 나타났다. 겉뷰티에 10만원을 쓴다면, 이너뷰티를 위해 7만원을 들이는 셈이다.

큐텐재팬은 지난 8월 이너뷰티 기획전을 실시하고 콜라겐, 히알루론산, 콤부차 등 다양한 건강기능식품과 다이어트식품을 선보이고 있다.

요시다 다카오 이베이재팬 홍보실장은 “일본 여성들은 나이와 상관없이 이너뷰티·겉뷰티 모두 적극적으로 관리하며, ‘좀 더 일찍 관리를 시작했으면 좋았을 것 같다’고 느끼는 것으로 나타났다”며 “이러한 수요에 맞춰 큐텐재팬은 현재 스킨케어부터 건강기능식품까지 폭넓은 상품군을 선보이고 있으며, 앞으로는 특히 급증하는 이너뷰티 관련 제품을 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.