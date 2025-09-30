온라인 오픈마켓 ‘큐텐재팬’을 운영하는 글로벌 이커머스 기업 이베이재팬이 다음 달 4~5일 양일간 일본 도쿄 아리아케 체조경기장에서 대규모 오프라인 뷰티 페스티벌 ‘메가 코스메 랜드 2025’를 진행한다고 30일 밝혔다.

지난해 이어 두 번째로 진행하는 행사로, 참여하는 브랜드도 30개에서 54개로 확대했다. 이 중 51개가 한국 브랜드로 아누아, 라네즈, 티르티르, VT코스메틱, 스킨1004 등 K뷰티 브랜드들이 대거 참가했다. 참가 신청 응모자 수만 20만명을 넘었다.

K뷰티 브랜드 육성 프로젝트 ‘메가데뷔’에서 선보인 신생 K뷰티 브랜드를 엄선해 특별 부스도 운영한다. 이외에도 포토존, 인생네컷 촬영 부스, 토크쇼 등 현장 체험 프로그램을 통해 관람객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공할 계획이다.

이베이재팬, 오프라인 뷰티 페스티벌 ‘메가 코스메 랜드 2025’ 개최 (제공=이베이재팬)

이번 행사는 작고 귀여운 것을 선호하는 일본 젊은 소비자들의 특성을 반영해 ‘귀여움이 가득한 뷰티 페스티벌’을 콘셉트로 잡았다.

이베이재팬은 단순한 이커머스 판매 채널을 넘어 K뷰티 산업의 성장 파트너 역할에 집중하고 있다.

지난 3월 ‘K뷰티 메가 컨퍼런스’에서 K뷰티 육성 청사진을 제시한 후 메가데뷔, 칸닷슈(Kan-Dash) 등 맞춤형 프로그램을 선보이며 K뷰티 생태계 확장에 주력하고 있다. 이번 메가 코스메 랜드 2025 역시 K뷰티 브랜드와 일본 소비자들의 접점을 확대한다는 면에서 의미가 크다는 설명이다.

김재돈 이베이재팬 CMO 마케팅 본부장은 “메가 코스메 랜드는 소비자들이 K뷰티 브랜드와 제품을 직접 체험하며 즐기는 일본 대표 뷰티 페스티벌”이라며 “참여 브랜드 수도 2배 크게 증가했고, 글로벌 브랜드를 비롯해 메가데뷔를 통해 일본 시장에 첫 진출한 신생 인디 브랜드까지 다양한 K뷰티 브랜드가 한자리에 모일 예정”이라고 말했다.