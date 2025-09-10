"일본 MZ 취향 저격…7월 K뷰티 톱은 ‘오프라’"

글로벌 이커머스 기업 이베이재팬이 신생 K뷰티 브랜드를 지원하기 위해 전개하고 있는 K뷰티 브랜드 육성 프로젝트 ‘메가데뷔(Mega Debut)’의 7월 인기 제품 탑5를 발표했다.

이베이재팬은 지난 4월 메가데뷔를 선보이고 온라인 오픈마켓 ‘큐텐재팬’을 통해 매주 화요일마다 4개의 새로운 브랜드를 릴레이 형식으로 일본 소비자들에게 소개하고 있다. 라이브 커머스 ‘메가데뷔 라이브’를 통해 브랜드별 한정세트를 선보이는 등 다양한 프로그램을 통해 일본 소비자들에게 호응을 이끌어내고 있다.

7월 한 달간 메가데뷔에서 선보인 제품 중 판매 상위 5개 상품은 ‘오프라 미니 하이라이터’, ‘라페름 라미나리아 샴푸&컨디셔너’, ‘니들리 데일리 토너 패드’, ‘본셉 수퍼 픽싱 틴트’, ‘비디비치 누드 퍼펙션 스킨 핏 쿠션’으로 집계됐다.

오프라 미니 하이라이터. (제공=이베이재팬)

1위에 오른 ‘오프라 미니 하이라이터’는 베이지계열, 핑크계열 등 11가지 컬러로 일본 소비자들의 다양한 취향을 만족시키며 인기를 얻었다.

2위를 차지한 ‘라페름 라미나리아 샴푸&컨디셔너’는 건조하고 손상된 모발에 수분을 공급해주는 제품이다. 샴푸와 컨디셔너 모두 3종의 향으로 선택의 폭을 넓혔다.

3위 ‘니들리 데일리 토너 패드’는 대형 사이즈와 풍부한 에센스, 끈적임 없는 산뜻한 제형이 특징으로 여름철 피부 진정과 보습에 적합한 제품이다.

4위 ‘본셉 수퍼 픽싱 틴트’는 워터프루프 기능으로 선명한 발색이 오랫동안 유지되며 가벼운 터치로 그라데이션 연출도 가능하다. 5위 ‘비디비치 누드 퍼펙션 스킨 핏 쿠션’은 5가지 색상으로 출시돼 피부 톤에 맞는 컬러를 선택할 수 있다.

김재돈 이베이재팬 마케팅본부장은 “이번 메가데뷔에서는 일본 MZ세대들의 최근 소비 트렌드를 반영해 컬러나 향 등 취향에 따라 선택할 수 있는 K뷰티 제품들이 큰 호응을 얻었다”며 “신생·인디 K뷰티 브랜드들이 일본 시장의 트렌드와 니즈에 부합하는 제품으로 의미있는 성과를 낼 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다”고 말했다.