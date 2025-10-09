K뷰티 키운 이베이재팬, 'K이너뷰티'에 성공 방정식 입힌다

[일본(도쿄)=김민아 기자] 이베이재팬이 K뷰티의 성공 공식을 이너뷰티에 그대로 이식해 큐텐재팬의 신성장동력으로 육성한다는 계획을 내놨다. 빠른 성장률 보인 K뷰티처럼 일본 현지에 새로운 시장을 만들겠다는 전략이다.

기존 효자 노릇을 하던 K뷰티 역시 라이브쇼핑과 이벤트를 확대해 성장세를 이어간다는 포부다.

이너뷰티 제품 최대 700% 성장…시장 개척 나선다

박영인 이베이재팬 KR뷰티실 실장은 지난 2일 일본 도쿄 미나토구 이베이재팬 본사에서 “새로운 성장동력이 될 상품은 이너뷰티”라며 “기존 뷰티의 연장선으로 이너뷰티 영역으로 카테고리를 확장할 것”이라고 말했다.

김재돈 이베이재팬 마케팅 본부장이 지난 2일 일본 도쿄 미나토구 이베이재팬 본사에서 발표하고 있다.

이베이재팬이 운영하는 큐텐재팬은 2010년 시작해 뷰티와 패션 카테고리를 주축으로 스포츠·디지털·모바일·리빙·식품 등 모든 장르에 걸쳐 다양한 상품을 선보이고 있다. 현재 약 3만여 셀러가 입점해 있으며 등록 회원 수는 2천650만명을 넘어섰다.

큐텐재팬 성장동력은 뷰티다. 올해(9월 25일 기준) 성장률은 17.9%다. 신규 셀러는 전년 동기 대비 6%, 신규 브랜드는 20% 증가했다.

최근에는 이너뷰티 관련 제품도 빠른 성장세를 보이고 있다. 2020년 대비 작년 매출은 스포츠식품이 59%, 기능성뷰티식품이 700%, 다이어트식품이 81% 각각 성장했다.

박 실장은 “뷰티의 성공 방정식을 카피해 이너뷰티에 적용하려고 노력하고 있다”며 “신생 K뷰티 브랜드를 소개하는 ‘메가데뷔’ 등 이너뷰티 행사를 통해 비입점 브랜드의 관심을 유도하고 신규 브랜드 영업을 촉진하고 있다”고 말했다.

큐텐재팬은 현재 메가와리와 메가포에 뷰티 제품과 함께 이너뷰티 제품을 노출하고 있으며 매주 목요일과 금요일 48시간 동안 이너뷰티 전용 행사를 진행 중이다. 또 지난 8월부터 사내에 TF를 구성했고 오는 11월에는 TV CM도 준비하고 있다.

다만 일본 현지에서 ‘이너뷰티’는 새로 개척해야 하는 시장이다. 이너뷰티라는 용어가 일본에서는 생소한 표현이라 소비자 인지도를 끌어 올리는 동시에 일본의 높은 식품 판매 규정도 충족시켜야 한다.

일본 도쿄 미나토구 이베이재팬 본사 내부.

김태은 이베이재팬 그로스서포터 본부장은 “단순히 이너뷰티 상품 몇 개를 팔겠다는 마케팅보다는 일본에 시장을 만들어야 하는 상황”이라며 “일본 소비자들이 보수적인 소비자들이라 이너뷰티라는 콘셉트로 새로 시장을 만드는 도전이라고 보면 될 것”이라고 설명했다.

이어 “식품을 판매하기 위한 일본 시장의 기준이 높다”면서 “이를 맞춰 판매할 수 있도록 브랜드와 협조하며 도전할 예정”이라고 말했다.

K뷰티 행사 확대…“한국 기업 수출 도울 것”

K뷰티 성장을 위한 지원도 이어간다. 큐텐재팬에서 현재 진행하고 있는 주요 K뷰티 행사는 ▲메가와리 ▲메가포 ▲메가데뷔 ▲메가오시 등 4개다.

메가와리는 큐텐재팬이 연 4회 개최하는 대규모 정기 할인 행사로 K뷰티 브랜드가 현지 소비자와의 접점을 확대하는 기회로 활용하고 있다. 전년 동기 대비 올해 2분기 매출 성장률은 14%, 3분기에는 10% 이상의 두자릿수 성장을 이어가고 있다.

김재돈 이베이재팬 마케팅 본부장은 “메가와리는 총 20% 할인 쿠폰을 고객에게 제공하는데 브랜드사가 10%, 큐텐재팬이 10% 부담하는 구조”라면서 “큐텐재팬 매출의 50% 이상이 이 시기에 발생한다”고 말했다.

큐텐재팬.

메가포는 ‘메가 포인트’의 줄임말로 10% 할인 쿠폰과 10% 포인트를 지급하는 방식으로 진행 중이며 약 3년 전 선보였다. 올해부터는 분기에 2번으로 진행 횟수를 늘렸다.

‘메가데뷔’는 일본 시장에 처음 진출하는 브랜드를 위한 등용문 프로그램으로 지난 4월 1일 처음 시작했다. 매주 화요일 4개의 신규 뷰티 브랜드를 소개했으며 지난 9월까지 총 누적 104개 브랜드를 선보였다. 메가데뷔에 참가한 브랜드의 첫 일 주일 간 평균 매출은 5천만원으로 집계됐다.

여기에 지난 2분기부터 ‘메가오시’를 시작했다. 메가오시는 브랜드사가 일본에 첫 공개하는 신상품을 큐텐에 선공개 및 독점 판매하는 행사로 브랜드의 새로운 히어로 아이템을 만드는 프로젝트다. 분기에 1번씩 진행한다.

김 본부장은 “내년 2월부터는 매월 4개 브랜드의 신상품을 각 1개씩 소개할 계획”이라며 “한국 기업들의 수출을 도와 국위선양에 도움을 주고 싶다”고 말했다.