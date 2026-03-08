GS25 와인25플러스, 논알코올 맥주 1탄 ‘어프리데이’ 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 주류 스마트오더 플랫폼 ‘와인25플러스’를 통해 프리미엄 논알코올 맥주 ‘어프리데이’를 선보였다고 8일 밝혔다.

‘어프리데이’는 국내외 주요 맥주 품평회를 석권하며 세계적 수준의 품질을 인정받은 논알코올 맥주다. 세계 3대 맥주 대회 중 하나로 꼽히는 International Beer Cup(IBC) 2025에서 논알코올 부문 금메달(스타우트)과 은메달(IPA)을 동시에 수상했다.

GS25가 이번에 출시한 상품은 ‘어프리데이’ 6종으로 구성한 ‘어프리데이 버라이어티팩’이다. 와인25플러스를 통해 주문한 후 원하는 GS25 매장을 통해 수령 가능하다. 가격은 1팩 기준 2만 4500원이다.

GS25가 와인25플러스를 통해 프리미엄 논알코올 맥주 1탄 '어프리데이'를 출시했다. (제공=GS리테일)

이번 논알코올 상품 출시는 맞과 건강을 함께 추구하는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’가 주류 시장 핵심 트렌드로 성장하고 있어서다. GS25가 최근 1년간 와인25플러스 주문 데이터를 분석한 자료에 따르면 논알코올 주문액은 직전 1년 대비 64% 가파르게 성장했다.

엄진호 GS리테일 와인25플러스MD는 “맛있고 건강하게 즐기는 주류 문화가 빠르게 확대되는 가운데 맛과 품질을 모두 갖춘 프리미엄 논알코올 상품을 도입하게 됐다”며 “와인25플러스를 차별화 주류, 논알코올 상품 라인업을 함께 확대하며 소비 트렌드를 선도해 갈 것”이라고 말했다.