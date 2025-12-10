"오픈런 부른 그 맥주"…GS25, 지디 맥주 ‘데이지에일’ 정식 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 지디 맥주로 유명한 ‘데이지에일’을 오는 11일 오프라인 매장에서 정식 출시한다고 10일 밝혔다.

‘데이지에일’은 일본 명문 양조장 ‘히타치노네스트’의 양조 기술을 기반으로 지드래곤의 패션 브랜드 ‘피스마이너스원’이 디자인에 참여했다.

필스너 맥아와 카라필 맥아를 베이스로 한 ‘데이지에일’은 시트라 홉의 열대 과일 향과 아마릴로 홉의 오렌지꽃 향을 더해 달콤하면서도 산뜻한 풍미를 구현했다. 도수는 4.8%다.

데이지에일 팝업스토어가 열리는 GS25 DXLAB점 내부 연출 이미지. (제공=GS리테일)

‘데이지에일’에 대한 폭발적인 인기는 앞서 진행된 사전 예약과 팝업스토어에서 이미 입증됐다. GS25는 지난달 26일부터 3일간 우리동네GS 앱에서 ‘데이지에일’ 사전 예약을 진행했으며, 하루 물량 888세트가 매일 1분 만에 조기 매진돼 3일간 총 2천664세트(1만 6천 캔)가 완판됐다.

이어 GS25는 지난 4일부터 9일까지 ▲청와공간점 ▲DX LAB점 ▲부산광장점에서 ‘데이지에일 팝업스토어’를 운영했다.

팝업스토어 첫날에는 오픈 전인 새벽 6시부터 긴 줄이 형성됐다. 실제 팝업스토어가 열린 6일 동안 3개 매장 ‘맥주’ 카테고리 매출은 직전일 대비 13배 급증했으며, 동 기간 방문 고객 수는 최대 298.8% 증가했다.

GS25는 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시에서 동시에 선보이는 이번 ‘데이지에일’ 정식 출시가 큰 인기를 끌 것으로 내다보고 있다.

안재성 GS리테일 주류팀 매니저는 “GS25가 최근 온∙오프라인에서 돌풍을 일으킨 ‘데이지에일’을 11일부터 편의점과 슈퍼마켓에서 동시 출시하게 됐다”면서 “앞으로도 화제성과 품질을 모두 갖춘 차별화된 주류로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.