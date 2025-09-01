독일 맥주 소비 변했다…무알코올 늘고 전통 맥주 줄고

맥주의 나라로 꼽히던 독일에서 맥주 소비가 꾸준히 줄어드는 가운데 젊은 층을 중심으로 무알코올 맥주 인기가 높아지고 있다.

31일(현지시간) BBC는 독일 연방통계청 자료를 인용해 무알코올 맥주 판매는 최근 몇 년간 두 배 이상 증가했고 2013년 대비 109% 늘었다고 보도했다.

반면 전체 맥주 판매량은 30년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 올해 상반기 독일 맥주 판매량은 전년 동기 대비 6.3%(2억6천200만 리터) 줄어든 39억 리터로, 반기 기준 처음으로 40억 리터 아래로 내려갔다.

(사진=클립아트 코리아)

이에 일부 양조장은 무알코올 제품 생산을 확대하고 있다. 1880년대부터 맥주를 생산해 온 뮌헨 인근의 에르딩어 양조장은 현재 생산량의 약 4분의 1이 무알코올 제품이다.

슈테판 크라이스 최고경영자(CEO)는 “젊은 세대가 모이고 즐기는 방식을 이해해야 한다”며 “무알코올이라도 매력적인 맥주를 만들어야 한다”고 말했다. 그는 “독일 맥주 문화가 여전히 탄탄하다”며 “스포츠 행사에서 에너지음료 대체재로 무알코올 맥주를 홍보하고 있다”고 강조했다.

관련기사

뮌헨의 카페 코스모스에서 일하는 바텐더 루이스 폰 투허는 BBC와의 인터뷰에서 “고객들이 과거보다 건강에 훨씬 신경을 쓰고 있다”며 “예전에는 ‘물을 마셔보라’고 하면 기분 나빠했지만 지금은 소비를 더 의식적으로 한다”고 설명했다.

다만 그는 “여전히 일반 맥주가 압도적”이라며 “하루에 보통 150~500리터의 일반 맥주가 팔리는 반면 무알코올 맥주는 20리터 정도”라고 덧붙였다.