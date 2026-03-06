쿠쿠, 무선청소기 '파워클론 제트슬림' 출시

쿠쿠는 초슬림·초경량 설계와 강력한 흡입력을 갖춘 스테이션 무선청소기 '파워클론 제트슬림'을 출시했다고 6일 밝혔다.

신제품은 본체 무게 1.47kg 초경량 설계를 적용했다. 사용 시 체감 무게를 약 700g 수준으로 낮췄다고 회사 측은 설명했다.

쿠쿠 무선청소기 '파워클론 제트슬림' (사진=쿠쿠)

200W BLDC 모터를 탑재해 바닥 미세먼지와 반려동물 털까지 효과적으로 제거한다. 두께 4.2cm 초슬림 브러시를 적용해 낮은 공간까지 쉽게 청소할 수 있다.

관련기사

오토 클린 스테이션은 청소 후 거치와 동시에 먼지통을 자동으로 비워준다. 1.4L 대용량 먼지통은 물세척이 가능하다.

쿠쿠 관계자는 "파워클론은 사용자 라이프스타일을 반영한 제품 라인업으로 무선청소기 시장에서 경쟁력을 확대하고 있다"며 "신제품 출시를 통해 시장 영향력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.