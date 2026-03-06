유진테크놀로지, '인터배터리' 참가…노칭·스태킹 장비 소개

이차전지 정밀 금형 및 장비 전문 기업 유진테크놀로지(대표 여현국, 이미연)는 오는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 개최되는 ‘인터배터리 2026’에 참가한다고 6일 밝혔다.

이번 전시에서 유진테크놀로지는 배터리 생산공정에 필요한 정밀 금형 기술과 장비 기술을 중심으로 다양한 엔지니어링 솔루션을 소개할 예정이다. 특히 자체 설계·제작한 노칭 공정 프레스 장비와 함께 노칭 금형, 슬리팅용 나이프 유닛, 프릭션 샤프트 등 배터리 생산공정에 적용되는 주요 정밀 부품을 전시한다.

유진테크놀로지의 노칭 금형은 전극 절단 과정에서 발생하는 돌기(Burr)를 5μm 이하 수준으로 관리하고, 1μm 수준의 클리어런스 제어가 가능하도록 설계돼 안정적인 절단 품질을 확보할 수 있다. 전극 폭 최대 1600mm까지 대응 가능한 슬리팅용 나이프 유닛과 프릭션 샤프트를 통해 다양한 배터리 생산공정 환경에 적용이 가능하다.

유진테크놀로지 회사 외경

이번 전시에서는 파일럿 장비 형태의 노칭 장비와 스태킹 장비도 함께 소개된다. 노칭 장비는 현재 250~300cpm 수준에서 안정적으로 운영이 가능하며 최대 400cpm 수준까지 대응할 수 있도록 개발이 진행 중이다. 스태킹 장비는 단방향 및 양방향 공정 모두 대응이 가능하며 단방향 0.6초, 양방향 0.4초 수준의 공정 속도를 구현할 수 있다.

유진테크놀로지는 정밀 금형 기술을 기반으로 믹싱, 코팅, 노칭, 스태킹 등 배터리 생산공정 전반에 대한 공정 이해를 바탕으로 다양한 금형과 장비 솔루션을 개발해 왔다. 한국 본사를 중심으로 폴란드, 헝가리, 미국, 중국 등에 구축된 글로벌 생산 거점을 통해 배터리 제조사의 현지 생산라인에 신속한 기술 대응과 공급망을 지원하고 있다.

이미연 유진테크놀로지 대표는 “배터리 산업은 소재 변화와 공정 고도화에 따라 정밀 금형과 장비 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다”며“유진테크놀로지는 축적된 금형 기술과 생산공정에 대한 이해를 바탕으로 글로벌 배터리 제조사의 안정적인 생산을 지원하는 엔지니어링 솔루션을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.