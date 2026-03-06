앳홈, iF 디자인 어워드 3년 연속 수상

홈 라이프스타일 솔루션 기업 앳홈은 기업 아이덴티티, 브랜드 아이덴티티, 제품 디자인, 패키지 디자인 등 4개 부문에서 독일 'iF 디자인 어워드 2026' 본상을 수상했다고 6일 밝혔다.

앳홈은 2024년부터 올해까지 3년 연속 iF 디자인 어워드에서 수상했다. 2024년 톰 커뮤니케이션 브랜딩 부문 본상을, 2025년 톰 '더글로우' 제품 디자인 본상을 수상했으며, 미닉스 무선청소기 '더슬림'은 '골드 위너'로 선정된 바 있다.

독일 iF 디자인 어워드는 독일 '레드닷 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 올해는 68개국에서 약 1만여 개의 출품작이 제품, 커뮤니케이션, 패키지, 서비스 등 부문에서 경쟁했다.

앳홈이 기업 아이덴티티, 브랜드 아이덴티티, 제품 디자인, 패키지 디자인 등 4개 부문에서 독일 'iF 디자인 어워드 2026' 본상을 수상했다. (사진=앳홈)

앳홈은 올해 기업 아이덴티티 리뉴얼을 통해 '삶을 중심에 둔 디자인으로 일상 속 숨겨진 해답을 찾는다는 의미'이라는 슬로건을 제시하고, 공간과 뷰티 영역에서 일상 속 숨은 생활 문제를 해결하는 홈 라이프스타일 솔루션 기업으로서 정체성을 디자인과 커뮤니케이션 전반에 반영했다.

특히 미묘한 차이에서 해답을 발견하는 앳홈의 사고방식을 상징하는 첫 글자 A의 '삼각형 엣지' 모티프는 기업 철학과 시각적 언어를 연결하는 핵심 요소로 주목받았다.

공간의 가능성을 확장하는 가전 브랜드 '미닉스'는 브랜드 아이덴티티 리뉴얼로 본상을 받았다. 브랜드 정체성을 '미니풀'로 재정의하고, 이를 매뉴얼, 패키지, 웹사이트, 제품 전반에 일관되게 적용해 차별화된 브랜드 이미지를 구축했다는 평가를 받았다.

또한 이달 출시를 앞둔 미니건조기는 제품 디자인 부문에서 수상했다. '합리적 미니멀리즘'을 바탕으로 불필요한 요소를 제거하고, 관습적으로 적용돼 온 '투명 도어' 구조를 재설계해 자원 효율성과 사용성을 균형 있게 구현한 점이 수상으로 이어졌다.

프라이빗 에스테틱 브랜드 '톰'은 트러블 관리를 위한 4단계 T필 프로그램으로 패키지 디자인 부문 본상을 수상했다. 간결한 원통형 기하학 구조의 오브제형 용기를 적용했으며, 패키지 외부에는 톰 고유의 실루엣을 강조하고 내부에는 성분 정보를 그래픽적으로 재해석해 배치함으로써 기능적 정보를 감각적으로 전달했다.

관련기사

이번 성과는 앳홈이 지속적으로 추진해 온 디자인 경영 전략의 결과로 평가된다. 앳홈은 브랜드 전략 단계부터 디자인을 핵심 요소로 반영하고, 전담 조직 운영과 디자인 시스템 고도화를 통해 디자인 역량 강화를 이어가고 있다.

나세훈 앳홈 디자인 총괄(CDO)은 "디자인을 단순히 외형을 표현하는 수단이 아니라 문제를 정의하고 해결하는 방법으로 접근해왔다"며 "브랜드 아이덴티티부터 제품 설계까지 일관된 디자인 철학을 구축해 온 점이 이번 성과로 이어졌다"고 말했다.