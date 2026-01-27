앳홈 톰, 고객 피드백 AI 분석 솔루션 도입

앳홈 프라이빗 에스테틱 브랜드 톰은 글로벌 뷰티 시장 공략을 위해 소셜 미디어 반응 및 소비자 리뷰 분석 솔루션 '싱클리'를 도입한다고 27일 밝혔다.

싱클리는 인공지능(AI)를 활용해 전 세계 소셜 미디어와 커머스 플랫폼의 방대한 데이터를 실시간 수집하고 소비자 니즈를 분석하는 솔루션이다. 소비자의 숨은 의도와 트렌드를 정밀하게 도출해 전략적 의사결정을 돕는다.

앳홈은 글로벌 고객 데이터 수집과 분석 범위를 대폭 확대하고 이를 기반으로 글로벌 시장 대응 역량을 강화한다. 데이터에 기반한 제품 개발 체계 고도화를 통해 톰 브랜드의 성장 속도 역시 한층 끌어 올린다는 전략이다.

관련기사

국가별로 분산돼 있던 글로벌 고객 반응을 체계적으로 수집하고 이를 신제품 기획에 신속하게 반영한다. 현지 고객 반응을 지속적으로 분석해 제품 출시 이후까지 관리하는 구조를 구축함으로써 고객 만족도를 높여 나갈 계획이다.

앳홈 관계자는 "싱클리 도입은 전 세계 소비자의 미세한 목소리까지 놓치지 않겠다는 의지"라며 "국내에서 검증된 성공 방정식을 글로벌 시장으로 확장하기 위한 전략적 선택"이라고 말했다.