앳홈, 상반기 정기채용…글로벌 뷰티 시장 공략

홈 라이프스타일 솔루션 기업 앳홈은 올해 본격적인 글로벌 뷰티 시장 공략을 앞두고 상반기 정기 채용에 나선다고 12일 밝혔다.

국내에서 가전 브랜드 '미닉스'와 뷰티 브랜드 '톰'을 통해 성장 기반을 다져온 앳홈은 이번 채용을 기점으로 글로벌 확장에 속도를 낸다는 계획이다.

앳홈 '10X 챌린지' 모집 공고 (사진=앳홈)

이번 정기 채용은 '텐타임즈(10X) 챌린지: 글로벌 성장의 주인공을 찾습니다'라는 타이틀로 ▲글로벌 뷰티 콘텐츠·퍼포먼스 마케팅 리더(북미) ▲글로벌 뷰티 인플루언서 마케팅 리더(북미) ▲글로벌 뷰티 B2B 세일즈 리더 ▲글로벌 뷰티 온라인 MD(아마존/틱톡샵) 등 4개 부문에서 진행된다.

서류 접수는 이달 12일 오전 10시부터 25일까지 약 2주 간 네이버에서 '앳홈 채용'을 검색하거나, 앳홈 인재 채용 플랫폼 내 '10X 챌린지‘ 페이지를 통해 지원할 수 있다. 오는 2월에는 글로벌 뷰티 마케팅 팀원급을 대상으로 한 2차 '10X 챌린지' 모집이 예정돼 있다.

앳홈은 이번 '10X 챌린지'를 통해 서류 검토와 인터뷰 전형을 각각 하루 내에 마무리하는 '원데이 패스' 전형을 처음 도입했다. 해당 전형은 서류 결과 확인까지 영업일 기준 단 1일만 소요되며, 면접 또한 하루 안에 모두 진행되어 경력직 지원자의 시간적 부담을 최소화한 것이 특징이다.

지원자 관점에서 채용 프로세스를 지속적으로 보완해온 앳홈의 행보를 반영한 결과다. 앳홈은 지난해 11월 채용 플랫폼을 전면 개편해 조직문화와 핵심 인재상을 지원자가 이해하기 쉽도록 구성했다. 현직 마케터를 대상으로 기업 성장 스토리와 문제 해결 경험을 공유하는 네트워킹 행사 '앳홈 인사이드 토크'를 통해 기업문화를 소개해 왔다.

앳홈 관계자는 "북미 시장 진출을 함께 이끌어갈 글로벌 뷰티 인재를 찾고 있다"며 "앞으로도 지원자 친화적인 채용 프로세스를 고도화해 고속 성장을 함께할 인재들과의 접점을 넓혀갈 계획"이라고 말했다.