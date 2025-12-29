앳홈 톰, '더 글로우 프로' 출시

앳홈 프라이빗 에스테틱 브랜드 톰은 물방울 초음파 기술을 고도화한 프리미엄 디바이스 신제품 '더 글로우 프로'를 출시했다고 29일 밝혔다.

신제품은 톰이 그간 축적해 온 물방울 초음파 기술과 품질 관리 역량을 바탕으로, 기존 제품 대비 최대 출력 수준을 구현하면서 발열과 홈 디바이스 사용 환경을 고려해 출력을 정교하게 설계한 것이 특징이다.

앳홈 톰 신제품 더 글로우 프로 (사진=앳홈)

물방울 초음파 라인의 최상위 모델로, 피부 속과 볼, 팔자 주름 등 얼굴 주요 부위를 효과적으로 관리할 수 있는 제품이다. 인체 적용 테스트를 통해 즉각적인 광채 개선 효과는 물론 피부 탄력과 치밀도, 피부 각질층 20층 보습 효과를 입증했다.

4가지 프로페셔널 모드를 탑재해 피부 컨디션에 따라 맞춤형 케어가 가능하다. 올인원 순환 케어 모드인 '트리플 모드'가 추가됐다. 10MHz(4분)와 3MHz+10MHz(4분), 3MHz(4분) 물방울 초음파 에너지를 단계적으로 피부 깊은 층까지 전달한다.

기존 포커스·이너·텐션 모드는 각각 글로우·밸런스·퍼밍 모드로 강화됐다. 글로우 모드는 3MHz+10MHz, 밸런스 모드는 10MHz를 적용했다. 퍼밍 모드는 3MHz로 설계됐다. 세 가지 모드는 각각 12분간 작동한다.

무게는 143g이다. IPX5 등급 방수 설계로 위생적인 관리가 가능하다. 색상은 샴페인 골드를 시작으로 누디 베이지, 메탈릭 로즈 등 옵션을 순차적으로 선보일 예정이다.

톰 브랜드 관계자는 "더 글로우 프로는 톰이 축적해온 물방울 초음파 기술 집약체"라며 "지속적인 연구개발을 통해 축적해온 디바이스 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 톰은 지난 2월과 12월 '더 글로우'와 '더 글로우 시그니처'를 선보이며 에스테틱에서 경험하던 물방울 초음파 기술을 홈 디바이스로 구현하며 라인업을 확장해 왔다.