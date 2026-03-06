프라다 "베르사체 통합으로 수익성 낮아질 것"

프라다가 지난해 실적이 시장 예상에 부합했으나 새로 인수한 베르사체의 브랜드 정상화 과정에서 그룹의 이익률이 낮아질 것이라고 투자자들에게 밝혔다.

5일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 프라다는 지난해 순매출이 고정환율 기준 9% 증가한 57억 2000만 유로(약 9조 8061억원)를 기록했다고 발표했다. 젊은 층에서 인기가 높은 미우미우는 4분기 매출이 20% 늘어 시장 전망치에는 부합했지만, 과거의 가파른 성장세에 비해서는 둔화한 흐름을 보였다. 미우미우는 2024년 4분기에는 고정환율 기준 매출이 84% 급증한 바 있다.

프라다는 이번 인수에서 가장 큰 규모였던 베르사체가 지난해 적자를 기록다고 밝혔다. 회사는 올해에도 비슷한 규모의 손실이 이어질 것으로 예상했다.

(사진=프라다)

지난해 6억 8400만 유로(약 1조 1723억원)였던 베르사체의 매출은 올해 줄어들 전망이며, 프라다는 베르사체의 브랜드 재정비를 진행 중이라고 설명했다.

안드레아 구에라 프라다 CEO는 지난해 12월 마무리된 12억 5000만 유로(약 2조 1411억원) 규모의 베르사체 인수 건이 2026년 그룹의 마진에 희석 효과를 가져올 것이라고 밝혔다. 다만 2027회계연도부터는 마진이 점진적으로 개선되도록 하는 것을 목표로 제시했다.

구에라 CEO는 향후 프라다가 시장 평균을 웃도는 성장을 이어가겠다는 방침을 재확인하면서, 베르사체를 제외한 사업 부문의 마진은 계속 개선될 것으로 내다봤다.

프라다는 미우미우 성장세가 둔화하는 시점에 베르사체를 떠안게 됐다. 회사는 베르사체의 경영 체제로 프라다 후계자 로렌초 베르텔리를 집행 의장에, 피터 뮐리에를 최고 크리에이티브 책임자(CCO)로 선임했다.

프라다는 베르사체의 브랜드를 손보는 동시에, 고품질과 정가 판매 중심 유통 채널로 브랜드를 재정비하고 있다고 밝혔다. 또 베르사체에서 운영비 지출에 대해 결정적 조치를 취해 초기 비용 절감을 만들었고, 일부는 선별적으로 재투자할 계획이라고 덧붙였다.