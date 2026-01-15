150년 역사 美 백화점 삭스글로벌, 파산보호 신청

미국 고급 백화점 체인 ‘삭스글로벌(Saks Global)’이 부채 부담을 견디지 못하고 결국 파산보호(챕터11)를 신청했다.

14일(현지시간) 파이낸셜타임스, 블룸버그통신 등에 따르면 삭스글로벌은 텍사스주에서 챕터11 파산 보호 신청(기업 회생)을 했다.

삭스 글로벌은 니만마커스와 삭스 피프스 애비뉴, 베르그도프 굿맨 등 고급 백화점 브랜드를 보유하고 있다.

삭스 피프스 애비뉴. (사진=삭스 글로벌 홈페이지)

파산 신청서에 따르면 삭스는 금융부채 34억 달러(약 4조9천861억원)와 부동산 관련 부채 16억 달러(약 2조3천464억원) 이상을 보유하고 있다. 샤넬과 구찌 모회사 케어링 등 글로벌 명품 그룹도 주요 무담보 채권자로 이름을 올렸다.

회사는 17억5천만 달러(약 2조5천663억원)의 신규 자금 조달에 성공했다고 밝혔다. 이 중 15억 달러(약 2조1천997억원)는 선순위 담보 채권단이 제공하는 구제 금융이다.

또 경영 정상화를 위해 경쟁사 니만마커스의 전 최고경영자(CEO)였던 조프루아 반 래먼동크를 새 CEO로 임명했다.

반 래먼동크는 “이번 조치는 삭스글로벌에 있어 결정적인 전환점”이라며 “사업 기반을 재정비하고 미래 성장을 위한 구조를 다시 설계할 것”이라고 말했다.

이번 파산 절차로 아마존·세일즈포스 등 신규 투자자를 포함한 기존 주주는 대부분 손실 처리될 전망이다.

삭스는 몇 달 전만 해도 채권단으로부터 22억 달러(약 3조2천263억원)부채 일부를 탕감받고 6억 달러(약 8천799억원)의 긴급 금융을 유치했지만, 유동성 경색을 이겨내지 못했다.

삭스의 위기는 2024년 니마커스·버그도프굿맨을 27억 달러(약 3조 9천595억원)에 인수한 뒤 본격화했다. 대부분 차입에 의존한 M&A로 인수 직후 럭셔리 소비가 둔화와 맞물려 실적이 빠르게 악화됐다.

현금이 부족해지자 삭스는 공급업체 대금 결제를 지연시키는 방식으로 대응했지만, 오히려 이들의 반발을 불렀다. 일부 명품 브랜드는 선결제를 요구하거나 공급을 중단했다. 이에 매장 재고가 부족해지며 매출 하락이 가속화됐다.

관련기사

이번 파산으로 미국 백화점 업계의 구조조정은 가속화될 전망이다.

니만마커스는 2020년 부채 재조정을 위해 파산보호에 들어갔고, 바니스는 2019년 매장 청산을 시작했다. 헨리 벤델과 로드앤테일러 등도 잇따라 문을 닫았다.