유럽 명품주, 3개월 만에 최저…"추가 상승 여력 제한"

유럽 명품주가 새해부터 약세를 보이며 3개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 최근 주가 반등으로 밸류에이션(기업가치) 부담이 커진 상황에서 관세와 환율 변수까지 겹치며 투자심리가 위축되고 있다는 분석이 나온다.

19일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 골드만삭스가 추적하는 명품주 바스켓은 이날 장중 최대 3.3% 하락하며 6거래일 연속 내림세를 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세 위협이 다시 불거지면서 3개월 만에 최저치로 떨어졌다.

개별 종목들도 일제히 하락했다. 파리 증시에서 루이비통모에헤네시(LVMH)는 4.2% 급락했다. 케링은 3.1%, 리치몬트는 3%, 브루넬로 쿠치넬리는 2.8%, 버버리그룹은 2.5% 각각 떨어졌다.

루이비통_명품

투자은행들은 잇달아 경고음을 내고 있다. 모건스탠리는 이날 LVMH에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향 조정하며 “관세와 환율 변동성이 올해 실적에 부담으로 작용할 가능성이 크다”고 지적했다. 뱅크오브아메리카(BofA)도 명품 업종의 회복 기대가 이미 상당 부분 주가에 반영됐다고 평가했다.

실제 명품주 밸류에이션 부담은 커진 상태다. 블룸버그 집계에 따르면 명품 기업들의 밸류에이션은 지난 분기 약 4년 만의 최고 수준에 근접했다. 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 30배를 웃돌고 있다. 해당 바스켓은 지난해 4월 저점 대비 지난해 말까지 21% 상승했다.

애널리스트들은 중국 경기 회복이 아직 뚜렷한 촉매제로 작용하지 못하고 있다는 점을 우려 요인으로 꼽는다.

모건스탠리는 보고서에서 “중국은 아직 주가 상승의 촉매제가 되지 못하고 있고, 마진 압박은 점점 분명해지고 있으며 현재 단계에서는 실적에 뚜렷한 모멘텀이 부족하다”며 “고평가된 종목들의 추가 상승 여력은 제한적”이라고 분석했다.

다만 에르메스처럼 초고가 제품을 중심으로 한 브랜드는 소비 양극화 속에서 상대적으로 견조한 실적을 낼 수 있다는 평가도 나온다.

뱅크오브아메리카는 “1분기는 이전 분기들보다 중요한 촉매제가 될 것”이라며 “기저 효과가 완화된 환경과 신규 상품 출시를 통해 회복의 형태를 가늠할 수 있을 것”이라고 전망했다.