벡터, 타이밍 분석 기술 기업 '록스탯' 인수…안전 소프트웨어 검증 역량 강화

벡터가 록스탯을 인수하며 안전 필수 시스템을 위한 소프트웨어(SW) 검증 역량을 강화한다.

벡터코리아는 스타트앵프로부터 타이밍 분석 기술 '록스탯(RocqStat)'과 관련 전문 인력 팀을 인수했다고 5일 밝혔다.

록스탯은 임베디드 SW의 최악 실행 시간(WCET)을 정밀하게 추정하는 기술이다. 벡터는 이번 인수를 통해 소프트웨어 타이밍 분석과 WCET 추정 역량을 강화하고, 안전 필수 시스템에서 요구되는 신뢰성 높은 소프트웨어 검증 수요에 대응할 계획이다.

벡터, 타이밍 분석 기술 기업 '록스탯' 인수(이미지=벡터)

타이밍 분석은 소프트웨어가 최악의 조건에서도 정해진 시간 안에 실행을 완료하는지를 계산하고 검증하는 기술이다. 자율주행차, 항공, 산업 제어 등 안전이 중요한 시스템에서 핵심적인 검증 요소로 평가된다.

벡터는 이번 기술 인수를 통해 코드 테스트 툴체인 전반에서 타이밍 분석과 검증 워크플로, 고급 분석 기능을 강화할 예정이다. 중장기적으로 록스탯을 벡터의 코드 테스트 툴체인인 '벡터CAST'에 통합해 타이밍 분석, WCET 추정, 소프트웨어 테스트와 검증을 하나의 통합 환경에서 수행할 수 있도록 지원할 계획이다.

기존 스타트앵프 고객에 대한 서비스와 기술 지원은 기존과 동일하게 유지된다. 벡터는 인수 이후에도 고객의 비즈니스 연속성을 보장하고 단계적으로 기술 통합을 추진할 방침이다.

에릭 바튼 벡터 코드 테스트 툴 담당 수석부사장은 "타이밍 안전은 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 다양한 소프트웨어 정의 시스템(SDS)에서 점점 더 중요한 요소가 되고 있다"며 "스타트앵프의 첨단 기술을 벡터의 툴체인과 결합해 고객이 타이밍 제약을 보다 효율적이고 신뢰성 있게 설계하고 검증할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.