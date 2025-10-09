아이온큐, 벡터아토믹 인수…세계 최초 풀스택 양자 플랫폼 완성

아이온큐가 인수합병을 통해 양자컴퓨팅, 양자네트워킹에 이어 양자센싱을 모두 아우르는 세계 최초의 풀스택 양자 기술 플랫폼 기업으로 발돋움한다.

9일 아이온큐는 양자 센싱(Quantum Sensing) 전문기업 벡터아토믹(Vector Atomic)을 인수했다고 공식홈페이지를 통해 밝혔다.

이번 거래는 전액 주식(all-stock) 형태로 진행됐으며, 구체적인 거래 규모는 공개되지 않았다. 다만 일부 외신에서는 이번 인수 규모를 약 2억 5천만 달러로 추정하고 있다.

벡터아토믹의 우주 기반 원자 자이로스코프(이미지=벡터아토믹)

이번 인수를 통해 벡터아토믹의 직원 75명 이상이 아이온큐에 합류했으며 이와 함께 29건의 등록 및 출원 특허와 미국 국방부(DoD) 및 연방기관과의 2억 달러 규모 계약 실적이 아이온큐의 자산으로 편입됐다.

벡터아토믹의 공동 창립자이자 최고경영자(CEO)인 자밀 아보샤이어 박사도 아이온큐 내에서 양자 센싱 연구개발 책임자로 남아 기술 통합과 상용화를 주도할 예정이다.

그는 "아이온큐와의 통합은 기술 확장과 시장 진입을 가속화할 기회"라며 "이번 인수를 바탕으로 우리 기술을 더 빠르게 상용화하고, 더 넓은 시장에서 실질적 가치를 창출할 수 있다"고 기대감을 표했다.

2018년 미국 캘리포니아 플레전턴에 설립된 벡터아토믹은 양자센싱 기술 분야에서 두각을 나타낸 기업이다.

이 회사의 핵심 기술은 'PNT 시스템'이라 불리는 정밀 측정 기술로, 위치(Positioning), 항법(Navigation), 타이밍(Timing)을 결합한 시스템이다.

벡터아토믹의 기술은 기존 GPS보다 최대 1천배 높은 시간 정밀도를 제공하며, 외부 전파 방해나 사이버 공격에도 영향을 받지 않는 독립형 내비게이션 시스템을 구현할 수 있다. 특히 피코초(1조분의 1초) 단위의 시간 정밀도를 자랑하는 광학 원자시계(Optical Atomic Clock) 기술에서 세계적 경쟁력을 확보했다.

또한 GPS 신호가 닿지 않는 해저나 우주 공간에서도 방향과 속도를 감지할 수 있는 관성 센서(Inertial Sensor), 중력 변화를 측정해 지하 자원이나 희토류를 탐사할 수 있는 중력계(Gravimeter), 그리고 대규모 시스템 간 신호와 시간을 정밀하게 맞추는 동기화 하드웨어(Synchronization Hardware) 등 다양한 장비를 개발해왔다.

아이온큐는 이번 인수를 계기로 양자 인터넷(Quantum Internet) 실현에 한 걸음 더 다가섰다고 밝혔다. 양자 센싱 기술은 극도로 정밀한 시간과 위치 동기화를 제공해 양자 네트워크 간 신호 간섭을 최소화하고, 보안성을 크게 높일 수 있기 때문이다.

이 기술이 상용화되면 GPS를 대체할 수준의 초정밀 내비게이션 시스템, 위성 간 양자 통신망, 양자 시계를 기반으로 한 초정밀 금융거래 타이밍 시스템 등 다양한 산업 분야에서 새로운 혁신이 가능해질 것으로 전망된다.

아이온큐는 이번 인수를 통해 기존의 양자컴퓨팅 기반 암호·보안 솔루션에 위치, 타이밍, 센싱 기술을 결합해 국방 및 우주용 통합 시스템을 선보인다는 방침이다.

특히 아이온큐가 최근 신설한 '아이온큐 연방(IonQ Federal)' 조직은 정부 및 방위산업 시장을 대상으로 양자 기술을 활용한 보안 통신, 항법, 동기화 시스템을 공급하는 역할을 맡고 있다. 벡터아토믹의 검증된 센싱 기술은 이 조직의 핵심 사업에 직접 투입될 예정이다.

이미 미 국방부의 X-37B 궤도 시험 차량 프로그램을 비롯해 우주, 항공, 잠수함 등 극한 환경에서 검증을 마쳤다.

아이온큐는 최근 1년간 전략적 인수를 통해 양자 기술의 모든 주요 영역을 자사 체계로 흡수해왔다. 영국의 옥스포드 아이오닉스(Oxford Ionics) 인수를 통해 이온 트랩 기반의 고성능 양자 하드웨어 기술을 확보했고 카펠라스페이스(Capella Space)와의 합병으로 위성 데이터 및 우주 관측 역량을 강화했다.

또한 라이트싱크 테크놀로지(Lightsynq Technologies) 인수를 통해 광학 동기화 기술을 확보해 네트워크 타이밍 정밀도를 개선했다.

보안과 네트워크 측면에서는 큐비텍(Qubitekk) 인수를 통해 양자 네트워킹 및 보안 역량을 강화했고, 스위스의 ID 퀀티크(ID Quantique) 지분을 다수 확보하면서 양자 암호화 및 난수 생성 기술을 확보했다.

관련기사

이러한 일련의 인수에 이어 벡터아토믹까지 손에 넣으면서 아이온큐는 양자 하드웨어, 네트워킹, 센싱, 보안 등 양자 기술의 모든 축을 갖춘 완전한 플랫폼 기업으로 발전하고 있다고 밝혔다.

아이온큐의 회장이자 CEO인 니콜로 드 마시는 "벡터아토믹 인수는 아이온큐가 양자기술 상용화를 선도하는 데 있어 결정적인 전환점"이라며 "이제 우리는 양자컴퓨팅, 네트워킹, 센싱을 하나의 스택으로 통합한 세계 유일의 기업이 됐다"고 강조했다.