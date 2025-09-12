아이온큐, 美 정부 전담 조직 신설…국방 기술 확장 본격화

아이온큐(IonQ)가 미국 정부 및 동맹국의 급증하는 양자 기술 수요에 대응하기 위해 연방 정부 전담 조직 '아이온큐 연방(IonQ Federal)'을 신설했다.

12일 아이온큐는 국가지리정보국(NGA) 국장을 지낸 로버트 카딜로를 아이온큐 연방 회장으로 선임하며 전략적 협력과 고성능 양자 시스템의 본격적인 공공 부문 확산에 나선다고 밣ㄱ혔다.

이번 조직 개편은 미국 내 정부·방위 분야의 양자 기술 수요가 급증하는 가운데 이를 전담 대응할 독립 조직의 필요성이 커진 데 따른 조치다.

아이온큐 연방회장으로 임명된 로버트 카르딜로 前 국가지리정보국(NGA) 국장(이미지=아이온큐)

아이온큐는 공공 부문 대상의 기술 전략과 계약을 보다 구조화하고 고성능 양자 시스템의 배치를 확대하겠다는 목표를 제시했다.

아이온큐 연방의 회장으로 선임된 로버트 카딜로 전 미국 국가지리정보국(NGA) 국장은 정보기관 운영 경험과 국가안보 분야의 전략적 통찰을 바탕으로, 정부기관 및 국방 파트너와의 기술 협력, 전략 운영, 대외 확장을 총괄할 예정이다.

로버트 카딜로는 "정부 기관과의 상호운용성과 기술 응용 확대는 앞으로 양자 컴퓨팅이 국가 안보에서 핵심 역할을 하게 될 중요한 열쇠"라며 "아이온큐 연방은 이를 현실화할 플랫폼이 될 것"이라고 밝혔다.

아이온큐는 이미 미국 공군연구소(AFRL), 국방고등연구계획국(DARPA), 오크리지 국립연구소(ORNL), 메릴랜드대 산하 첨단연구소(ARLIS) 등과의 협력을 통해 누적 1억 달러 이상 규모의 정부 계약을 확보했다고 강조했다.

아이온큐 연방 조직은 기존 계약 이행뿐 아니라 양자 시스템의 상용 배포 확대 및 미국과 동맹국 정부와의 기술 전략 협업 확대를 주요 임무로 삼는다. 특히 국방, 보안, 에너지, 정보 분석 등 복잡한 국가 과제 해결에 양자 기술을 활용하는 시범 사례 발굴이 주요 목표다.

아이온큐는 최근 상업용 양자컴퓨터 '포르테(Forte)' 및 기업형 시스템 '포르테 엔터프라이즈(Forte Enterprise)'를 공개하고 AWS, 아스트라제네카, 엔비디아 등과의 협력 성과도 소개했다.

아이온큐에 따르면 이들 시스템은 기존 양자 프로세서 대비 최대 20배 이상의 연산 효율을 기록한 것으로 나타났다. 또한 아이온큐는 2030년까지 200만 큐비트(qubit)를 구현하는 양자컴퓨터 상용화를 목표로 기술 로드맵을 전개하고 있다.

이와 함께, 양자 네트워킹(Quantum Networking) 기술도 적극 개발 중이며, 궁극적으로는 양자 인터넷(Quantum Internet) 구현을 위한 핵심 인프라 기술로 확장할 계획이다.

이번 발표에는 기술 로드맵, 상용화 일정, 성능 개선 등 미래 예측 진술이 포함되어 있으며 아이온큐는 이에 대한 불확실성도 동시에 경고하고 있다. 특히 기술 성숙도, 시장 경쟁, 고객의 실질적 가치 실현 여부, 인재 확보 등이 주요 변수로 작용할 수 있다는 점을 명시했다.

니콜로 데 마시 아이온큐 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "미국 정부와 동맹국의 지속적인 성공을 지원하기 위해 '아이온큐 페더럴(IonQ Federal)'을 발표하게 되어 기쁘다"며 "이번 조직 신설을 통해 정부 고객들은 양자컴퓨팅 및 양자 네트워킹 기술을 다양한 프로그램에 보다 적극적으로 적용하는 데 필요한 전담 자원과 역량을 확보하게 될 것"이라고 말했다.