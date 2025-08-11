벡터코리아, 자동차·의료·산업 4.0용 DDS 시험 환경 '캐노'에 구현

벡터코리아(대표 장지환)가 통합 개발·시험 솔루션 캐노(CANoe)에 데이터 분산 서비스(DDS) 통신 표준 지원 기능을 추가했다.

이번 확장으로 개발자는 기존 캐노 환경에서 DDS 기반 시스템을 보다 직관적으로 모의시험(시뮬레이션), 분석, 시험할 수 있게 돼, 자동차, 의료 기술, 산업 4.0 등 다양한 분야의 분산 시스템 개발과 품질 검증을 효율적으로 수행할 수 있다.

벡터코리아는 자동차 및 임베디드 시스템용 통합 개발·시험 솔루션인 캐노가 DDS 통신 표준을 지원한다고 11일 밝혔다.

벡터, 캐노(CANoe)에 데이터 분산 서비스(DDS,) 통신 표준 지원 기능(이미지=벡터)

이번에 출시된 캐노.DDS 기능은 사용자가 이미 익숙한 캐노 환경에서 DDS 기반 시스템을 자연스럽게 모의시험하고, 분석하며, 시험까지 수행할 수 있도록 지원한다. 자동차, 의료 기술, 산업 4.0 분야의 분산 시스템 개발자와 시험 담당자들이 복잡한 환경에서도 손쉽게 작업할 수 있는 것이 특징이다.

캐노.DDS는 DDS 제어기를 빠르게 모의시험할 수 있으며 기존에 작성된 인터페이스 정의 언어(IDL) 파일을 그대로 불러와 활용할 수 있다. CAPL, C#, 파이썬 등 다양한 프로그래밍 언어로 복잡한 시험 절차를 자동화할 수 있고 추적 창에서는 DDS와 이더넷 통신을 그래픽 화면으로 시각화해 제공한다. 또한 간단한 문자 설정만으로 환경 구성이 가능해 작업 효율성을 높였다.

이 기능은 객체관리그룹(OMG) DDS 표준에서 정의한 모든 서비스 품질(QoS) 매개변수를 지원하며 로봇 운영체제 2(ROS2) 환경과의 직접 연결도 가능하다.

이를 통해 혼합형 시스템이나 초기 단계의 소프트웨어 모의시험(SIL)에도 활용할 수 있다. 또한 DDS 보안 확장 기능을 지원해 보안이 취약한 환경에서의 응용프로그램 시험도 안전하게 진행할 수 있다.

DDS는 빠르고 안정적인 실시간 데이터 전달을 가능하게 하는 통신 기술로, 강건성(robustness), 안전성(safety), 확장성(scalability)을 중시하는 분산 시스템과 응용프로그램에 적합하다. 발행/구독 구조, 높은 확장성, 이기종 간 호환성, 다양한 서비스 품질 매개변수 설정 등 유연하고 효율적인 통신 구조를 제공하며, 이러한 장점으로 인해 자동차, 의료, 산업 자동화 등 다양한 산업 분야에서 표준 기술로 자리 잡고 있다.