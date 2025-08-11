벡터코리아, 자동차·의료·산업 4.0용 DDS 시험 환경 '캐노'에 구현

2025/08/11 18:01

벡터코리아(대표 장지환)가 통합 개발·시험 솔루션 캐노(CANoe)에 데이터 분산 서비스(DDS) 통신 표준 지원 기능을 추가했다. 

이번 확장으로 개발자는 기존 캐노 환경에서 DDS 기반 시스템을 보다 직관적으로 모의시험(시뮬레이션), 분석, 시험할 수 있게 돼, 자동차, 의료 기술, 산업 4.0 등 다양한 분야의 분산 시스템 개발과 품질 검증을 효율적으로 수행할 수 있다.

벡터코리아는  자동차 및 임베디드 시스템용 통합 개발·시험 솔루션인 캐노가 DDS 통신 표준을 지원한다고 11일 밝혔다.

벡터, 캐노(CANoe)에 데이터 분산 서비스(DDS,) 통신 표준 지원 기능(이미지=벡터)

이번에 출시된 캐노.DDS 기능은 사용자가 이미 익숙한 캐노 환경에서 DDS 기반 시스템을 자연스럽게 모의시험하고, 분석하며, 시험까지 수행할 수 있도록 지원한다. 자동차, 의료 기술, 산업 4.0 분야의 분산 시스템 개발자와 시험 담당자들이 복잡한 환경에서도 손쉽게 작업할 수 있는 것이 특징이다.

캐노.DDS는 DDS 제어기를 빠르게 모의시험할 수 있으며 기존에 작성된 인터페이스 정의 언어(IDL) 파일을 그대로 불러와 활용할 수 있다. CAPL, C#, 파이썬 등 다양한 프로그래밍 언어로 복잡한 시험 절차를 자동화할 수 있고 추적 창에서는 DDS와 이더넷 통신을 그래픽 화면으로 시각화해 제공한다. 또한 간단한 문자 설정만으로 환경 구성이 가능해 작업 효율성을 높였다.

이 기능은 객체관리그룹(OMG) DDS 표준에서 정의한 모든 서비스 품질(QoS) 매개변수를 지원하며 로봇 운영체제 2(ROS2) 환경과의 직접 연결도 가능하다.

이를 통해 혼합형 시스템이나 초기 단계의 소프트웨어 모의시험(SIL)에도 활용할 수 있다. 또한 DDS 보안 확장 기능을 지원해 보안이 취약한 환경에서의 응용프로그램 시험도 안전하게 진행할 수 있다.

DDS는 빠르고 안정적인 실시간 데이터 전달을 가능하게 하는 통신 기술로, 강건성(robustness), 안전성(safety), 확장성(scalability)을 중시하는 분산 시스템과 응용프로그램에 적합하다. 발행/구독 구조, 높은 확장성, 이기종 간 호환성, 다양한 서비스 품질 매개변수 설정 등 유연하고 효율적인 통신 구조를 제공하며, 이러한 장점으로 인해 자동차, 의료, 산업 자동화 등 다양한 산업 분야에서 표준 기술로 자리 잡고 있다.

