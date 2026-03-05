홍지선 국토부 차관 "AI 등 첨단기술 접목한 스마트도시 이루는 부처 거듭”

홍지선 국토교통부 제2차관은 5일 “국토부는 전통적인 건설에 치우침이 남아 있는 부서가 아니라 첨단기술을 접목한 스마트도시를 이루는 부처로 거듭나야 한다”고 밝혔다.

홍 차관은 이날 정부세종청사 인근에서 취임 첫 간담회를 열어 “국토부는 전통적인 건설 인프라 사업에 더해 인공지능(AI)에 기반한 자율주행차·수요응답형교통(DRT)·도심항공교통(UAM) 같은 첨단기술을 도입하는 부서”라며 이같이 말했다.

홍 차관은 이어 “국가와 공무원의 존재 이유는 국민 재산과 생명 보장이며, 무엇보다 안전이 전제돼야 한다”며 “장관도 ‘안전 어벤저스’라고 해서 담당 공무원에 관심을 기울이고 인센티브도 적극적으로 하고 있다”고 전했다.

홍지선 국토교통부 제2차관이 5일 기자간담회에서 질문에 답변하고 있다.

철도 분야에서는 한국철도공사(코레일)와 SR 통합을 연내 마무리하겠다는 의지를 밝혔다.

홍 차관은 “코레일·SR 통합과 관련해 연내 로드맵을 정했고 노사정 협의체를 운영하면서 요금 문제와 노노·노사 갈등 문제 등을 해결해 나가겠다”며 “통합을 차질 없이 마무리할 것”이라고 말했다. 이어 “코레일은 현재 5개 자회사를 운영하고 있는데 중복 업무나 비효율적인 운영 구조를 최대한 효율적으로 정비해 국민에게 실질적인 이익이 돌아가도록 하겠다”고 덧붙였다.

홍 차관은 또 “가덕도 신공항 부지 조성 공사를 연말 착공할 것”이라고 밝혔다. 홍 차관은 “수의계약 이후 기본설계와 현장설명회 등 절차에 약 6개월 정도가 소요될 것으로 예상된다”며 “실시설계 단계에서는 선행가능한 작업을 병행해 연말 착공을 목표로 추진하고 있다”고 설명했다.

최근 1·29 부동산 공급 대책과 관련해 제기된 3기 신도시 교통 문제에 대해서도 언급했다.

홍 차관은 “3기 신도시 등에서 ‘선 교통 후 입주’가 원칙이지만 일부 사업이 유찰되면서 공사가 지연된 측면이 있다”며 “대도시권 광역교통위원회와 지방정부와 협의해 해결 방안을 찾겠다”고 밝혔다.

GTX와 수색~광명선 등 지역 주민 반대로 갈등을 겪고 있는 사업에 대해서는 “주민 이해를 최대한 구하고 기술적으로 안전성이 확보된 범위 내에서 전문가들과 협의해 사업을 추진하겠다”고 말했다.

국정감사에서 지적된 다원시스 철도차량 납품 지연 문제에 대해서는 “자체 감사를 진행한 뒤 감사원으로 이관된 상태”라며 “1·2차 계약 보증기간인 오는 6월 말까지 공급이 이뤄지지 않으면 계약 해지를 검토할 것”이라고 밝혔다.