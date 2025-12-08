KTX-SRT 합쳐진다…국민 편의 확대·안전성 강화 최우선

서울·용산발 고속철도 KTX와 수서발 고속철도 SRT가 합쳐진다.

국토교통부는 한국철도공사(코레일)과 SR 노사, 소비자단체 등이 참여한 간담회와 각계 전문가 의견을 폭넓게 수렴해 고속열차 좌석 부족으로 인한 국민 불편과 철도안전 문제를 해소하기 위한 ‘이원화된 고속철도 통합 로드맵’을 마련했다. 로드맵은 기획재정부 공공기관운영위원회 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.

국토부는 내년말까지 이원화된 고속철도 완전통합을 목표로, 통합의 장점은 극대화하고 예상되는 문제점은 최소화할 수 있도록 추진하기로 했다.

국토부는 국민이 즉시 체감할 수 있도록 기관 통합과 병행해 내년 3월부터 KTX와 SRT 운영서비스를 통합할 계획이다.

우선 내년 3월부터 좌석 부족이 심각한 수서역 등에 고속철도 좌석공급을 확대하기 위해 수서발 KTX와 서울발 SRT 교차운행을 우선 추진하고 예·발매시스템을 통합해 예매 불편을 해소한다.

오송역으로 들어오는 SRT(왼쪽)와 KTX 산천.

또 코레일과 SR 고속차량을 통합 편성·운영한다. KTX와 SRT 구분 없이 복합 연결하고 기종점 구분 없이 서울역과 수서역을 자유롭게 운행하도록 해 차량운용률을 높이고 좌석 공급을 확대한다는 계획이다. 코레일은 KTX와 SRT를 혼합.편성 운영하면 하루 1만6천석의 좌석공급을 확대해 운임을 10% 할인할 수 있을 것으로 내다봤다. 국토부는 안전성 검증 등을 거쳐 내년 6월 시범사업 후 확대할 계획이다.

하나의 앱으로 KTX와 SRT 결제와 발권이 가능하도록 개선하고, 이와 연계해 SRT와 ITX-마음 등으로 환승할 때 요금할인 제도를 도입하는 한편, KTX와 SRT 간 열차 변경 시 취소 수수료도 면제할 계획이다.

국토부는 SR 등 이해당사자 의견수렴과 필수적인 법정절차 등을 거쳐 내년 말까지 두

기관을 완전 통합한다는 방침이다.

국토부는 통합 기본계획 수립, 조직·인사·재무설계 등을 위한 연구용역을 추진하고, 노사정협의체를 구성·운영하는 한편, 국토부 내 ‘고속철도 통합추진단’을 설치해 공공기관운영위원회 심의, 철도안전관리체계 승인, 기업결합 심사 등 법정절차를 이행할 계획이다.

김윤덕 국토부 장관은 “정부는 이해관계자·관련 전문가 등의 의견을 수렴한 결과, 이원화된 고속철도를 통합한다는 방향을 정했다”면서 “고속철도 통합은 단순 기관 간 결합하는 흡수통합이 아니라 한국의 철도산업 경쟁력을 높이는 방안으로 추진할 것”이라고 강조했다.

김 장관은 또 “통합 과정에서 SR 직원의 불이익이 없도록 정부가 각별히 챙길 계획”이라고 밝혔다.