내년 도시 단위 대규모 자율차 실증 추진…자율차 경쟁력 높인다

국토부는 내년부터 도시 단위 대규모 실증을 추진하고 원본영상 활용 등 규제를 정비해 자율차 경쟁력을 높인다. 또 도로·철도·공항 등 지방 교통인프라를 대폭 확충해 5극3특 초광역권을 실현한다. 내년에 공공기관 2차 이전 계획을 발표하고 2027년부터 이전을 시작한다.

김윤덕 국토교통부 장관은 12일 세종컨벤션센터에서 ‘국토의 판을 새로 짜다, 성장의 길을 다시 잇다’를 주제로 국민주권정부에서 국토부가 역점 추진할 5대 분야 10대 프로젝트를 보고했다.

5대 분야 10대 프로젝트는 ▲지방 활성화(균형성장·지역경제) ▲경제 성장(미래산업·건설활력) ▲부동산 안정(주택공급·주거복지) ▲공정 사회(안전혁신·약자보호) ▲국민 편익(서비스 개선·구조개혁)이다.

이날 업무보고에는 대통령과 국무총리, 국토부 장·차관, 대도시권광역교통위원회 위원장, 행정중심복합도시건설청장, 새만금개발청장, 산하 공공기관장 등이 참석했다.

김윤덕 국토교통부 장관 (사진=뉴시스)

김윤덕 국토부 장관은 “수도권 집중이 한계에 다다른 만큼 지방을 살리기 위한 특단의 대책이 필요하다”며 “공공기관 2차 이전을 균형성장의 최우선 과제로 삼아 내년에 이전계획을 발표하고 2027년부터 즉시 이전을 시작하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 또 15개 국가첨단산단 등 성장거점을 조성하고 도로·철도·공항 등 지방 교통인프라를 대폭 확충해 5극 3특 초광역권을 실현하고 침체된 지역경제를 하루빨리 되살리겠다는 각오를 밝혔다.

김 장관은 “대한민국 경제 성장을 이끌기 위해서는 미래 첨단산업 육성이 무엇보다 중요하다”며 “자율차 경쟁력을 높이기 위해 내년부터 도시 단위 대규모 실증을 추진하고 원본영상 활용 등 규제를 정비하는 한편, UAM·드론 등 미래 모빌리티 산업도 집중 육성해 나가겠다”고 밝혔다.

또 지방 미분양 해소, 스마트 건설 활성화 등으로 건설산업의 도약을 지원하고, 도시·공항·철도 등 패키지 수주와 자금 지원 등을 통해 K-건설의 해외진출도 적극 뒷받침하겠다고 말했다.

김 장관은 “주택시장 안정을 위해서는 주택공급이 중요하다”면서 “내년 수도권 공공택지에서 5만호 이상 착공하고 3기 신도시 입주도 최초로 시작될 예정”이라고 밝혔다.

공적 주택을 5년간 110만호 이상 공급하고 청년, 신혼·출산가구, 고령가구 등을 위한 생애주기별 맞춤형 지원도 추진하겠다고 덧붙였다.

안전하고 공정한 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다. 건설안전을 강화하기 위해 주체별 안전관리 의무를 명확히 부여하는 ‘건설안전특별법’을 제정하고, 공항시설 개선과 관제사 확충 등 항공 안전에도 힘쓰겠다고 말했다.

항공사고조사위원회를 총리실로 신속히 이관하는 한편, 12·29여객기참사 유가족과도 지속해서 소통하며 최선을 다해 지원하겠다고 밝혔다.

김 장관은 국토부의 모든 영역에서 사회·경제적 약자를 두텁게 보호하겠다고 말했다. 주거약자를 위해 최저주거기준을 상향하고, 국민 기본권으로서 이동권을 법에 명문화해 교통약자 등을 보호한다는 계획이다.

김 장관은 국민 편익을 획기적으로 높이기 위한 방안도 발표했다. 일정 금액으로 대중교통을 무제한 이용하는 K-패스 상품을 출시하고, GTX 등을 신속히 확충해 출퇴근 불편을 줄이는 한편, 수요응답형 교통(DRT) 활성화를 위한 공공 플랫폼도 빠르게 구축하겠다고 말했다.

근본적인 구조개혁도 과감하고 신속히 완수하겠다고 밝혔다. LH 개혁방안을 내년 상반기 중 마련하고, 한국철도공사(코레일)와 SR은 내년 3월 교차 운행을 실시하는 한편, 고속도로 휴게소도 음식값과 서비스 품질 등이 개선될 수 있도록 관련 기관을 개편해 나가겠다고 말했다.