나스닥, 지드래곤 소속사 찾았다…美 상장 '급물살'

갤럭시코퍼레이션이 나스닥 고위 임원의 본사 방문에 힘입어 미국 시장 상장 행보에 속도를 낸다.

갤럭시코퍼레이션은 전날 밥 맥쿠이 나스닥 글로벌 자본시장 총괄 부회장이 서울 여의도 갤럭시코퍼레이션 본사를 방문했다고 5일 밝혔다. 지드래곤과 함께 갤럭시코퍼레이션의 핵심 아티스트로 꼽히는 배우 송강호도 이날 현장에 참석했다.

회사에 따르면 맥쿠이 부회장은 갤럭시코퍼레이션이 추진 중인 인공지능(AI) 기반 K-팝 로봇 프로젝트와 버추얼 지식재산권(IP) 전략에 큰 관심을 보였다. 핵심 전략인 '모레(The day After Tomorrow)' 프로젝트는 삶과 죽음의 공존을 테마로 한 미래형 문화·기술 플랫폼이다. 인간과 디지털 존재가 공존하는 새로운 엔터테인먼트 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다.

관련기사

갤럭시코퍼레이션이 지난 4일 서울 영등포구 갤럭시코퍼레이션 본사에서 밥 맥쿠이 나스닥 글로벌 자본시장 총괄 부회장을 만났다고 5일 밝혔다. 왼쪽부터 회사 소속 배우 송강호, 맥쿠이 부회장, 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표 (사진=갤럭시코퍼레이션)

갤럭시코퍼레이션은 기존 엔터테인먼트 기업과 달리 IP와 AI, 로봇 기술을 결합한 '엔터테크' 모델을 지향하고 있다. 지난해 회사는 상반기 매출 1260억원을 기록하며 전년 대비 200% 이상의 성장률을 달성했다. 같은 기간 당기순이익 흑자 전환에 성공했다. 시장에선 2025년 연간 매출이 3000억원 이상에 이를 것으로 전망하고 있다. 이에 따른 기업가치는 1조원 이상으로 평가받고 있다.

갤럭시코퍼레이션 관계자는 "나스닥의 이번 방문은 한국 엔터테크 기업 경쟁력을 직접 확인한 이례적인 사례"라며 "글로벌 자본 시장과의 연결을 본격적으로 확대하며 국제 무대에서의 입지를 강화하겠다"고 말했다.