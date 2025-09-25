[현장] "AI, 아이돌 복제해 100개국 동시 공연"…지드래곤, '엔터테크' 외치는 이유는?

갤럭시코퍼레이션이 '엔터테크 3.0' 시대를 선언하며 인공지능(AI)을 통한 '무한 지적재산권(IP)'의 탄생을 예고했다. AI 기술을 통해 기존 IP의 한계를 파괴하고 엔터테인먼트 산업의 패러다임을 완전히 전환하겠다는 것이다.

한국콘텐츠진흥원은 25일 서울 성수동에서 열린 '2025 스타트업콘'을 개최했다. 이날 조성해 갤럭시코퍼레이션 이사는 '글로벌 엔터테크 시대와 준비'를 주제로 엔터 산업이 직면한 기회와 위기를 심도 있게 분석했다.

조 이사는 "지드래곤이 왜 카이스트 교수냐, 엔터테크가 뭐냐는 질문을 정말 많이 받았다"며 "엔터 산업은 항상 테크와 함께 성장해왔고 이제 3.0 시대로의 전환이 시작됐다"고 말했다.

조성해 갤럭시코퍼레이션 이사 (사진=김미정 기자)

그는 과거 엔터테크 1.0, 2.0 시대와 3.0 시대의 본질적 차이를 '독식'과 '의존'이라는 키워드로 설명했다. 3.0 시대에는 기술이 자원을 독식하거나 특정 플랫폼에 의존적인 구조를 만들려는 경쟁이 일어나므로 엔터 기업에 기회이자 거대한 위기가 발생했다는 진단이다.

이 같은 위기감과 문제의식이 지드래곤을 CES와 카이스트로 이끌었다는 설명이다. 설계 단계부터 엔터테크를 어떻게 이끌지 고민하는 과정에서 나온 스토리인 셈이다.

'엔터테크 3.0'의 핵심은 시공간의 제약을 파괴하는 '엔드리스 IP(Endless IP)' 개념이다. 조 이사는 "기존 IP가 유한했다면 3.0 시대에는 영원히 존속 가능한 IP 개념이 등장했다"고 밝혔다.

일례로 고 김자옥을 아바타로 구현했던 사례와 스웨덴 팝 그룹 아바(ABBA)의 아바타 콘서트를 예로 들었다.

나아가 AI를 통해 IP를 무한히 복제하고 생성하는 것도 가능해진다. 조 이사는 "AI 아바타를 통해 수천수만 명의 팬과 실시간 소통이 가능해진다"며 "내 생일이니 축하 노래를 불러달라고 부탁할 수도 있다"고 말했다.

퍼포먼스 영역의 확장은 보다 파격적이다. IP 복제가 가능해지면서 한국에서 공연하는 동시에 100개 국가 스타디움에서 동시 공연을 여는 시대가 열리고 있기 때문이다. 실제로 미국 등 여러 나라에서는 버추얼 아이돌 오디션이 진행 중이다.

조성해 이사는 "우리는 이 분야의 개척자로서 로봇과 지드래곤이 함께 공연하는 등 여러 도전을 해왔다"며 "엔터테크는 현실과 가상 공간의 경계를 허물며 영화 같은 세상을 현실로 만들고 있다"고 강조했다.