크래프톤, '배틀그라운드' IP 통해 '지드래곤'과 협업…독점 콘텐츠 예고

크래프톤(대표 김창한)은 '배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션 소속 아티스트 지드래곤과 협업한다고 1일 발표했다.

이번 프로젝트는 배틀그라운드와 배틀그라운드 모바일이 동시에 아티스트와 협업하는 글로벌 협업으로, 게임 이용자와 음악 팬 모두의 기대를 모으고 있다.

지난 달 31일 오후 6시(현지 시각, PDT), 미국 라스베가스에서 열린 지드래곤의 콘서트 현장에서 공개된 티저 영상을 통해 이번 소식이 발표됐다.

크래프톤은 공식 채널을 통해 공동 협업 트레일러를 공개할 예정이며, 글로벌 이용자들이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트도 순차적으로 선보일 계획이다. 배틀그라운드 모바일에서는 오는 19일에 출시되는 협업을 통해 전장에 독점 콘텐츠를 선보이며, 자세한 내용은 추후에 확인 가능하다.

국내에서는 서울시 성동구에 위치한 펍지 성수에서 특별한 PUBG 오프라인 이벤트가 진행될 예정이며, 글로벌 팬들을 위한 다양한 현장 이벤트도 마련된다.