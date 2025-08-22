[ZD e게임] 크래프톤 'PUBG: 블라인드스팟', 게임스컴서 진화된 탑다운 슈팅 선보여

[쾰른(독일)=정진성 기자] 크래프톤이 독일 쾰른에서 20일(현지시각) 개막한 '게임스컴 2025' 현장에서 5vs5 탑다운 전술 슈팅 게임 'PUBG: 블라인드스팟(이하 블라인드스팟)'을 공개했다. 이번 시연에서는 대폭 확장된 콘텐츠와 혁신적인 게임 시스템들을 선보여 많은 방문객들의 관심을 끌었다.

이번 게임스컴에서 공개된 최신 빌드에는 윌슨, 골드버그, 패치, 휘슬 등 4종의 신규 캐릭터가 추가됐다. 각 캐릭터는 전용 무기와 고유 가젯을 보유하고 있어 전략의 폭이 크게 확장됐다.

특히 공격팀과 방어팀 전용 캐릭터 구분이 새롭게 도입돼, 에이펙스·휘슬·버디·윌슨·골드버그는 공격팀 전용, 드롭아웃·패너틱·콜리전·패치·헤이즈는 방어팀 전용으로 분류된다. 카약·젠·카니발·클라리스는 양 팀 모두 선택 가능하다.

'게임스컴 2025'에 출품한 크래프톤의 'PUBG: 블라인드스팟'.

새롭게 도입된 7단계 랭크 시스템도 눈에 띄는 변화다. 승패에 따라 랭크가 변동되며, 각 랭크에 맞는 전용 아이콘과 프로필 테두리 등의 보상을 제공해 경쟁 요소를 강화했다. 캐릭터가 장애물을 뛰어넘는 '볼팅' 액션과 팀원 이탈 시 새로운 플레이어가 자동으로 참여하는 '난입 시스템'도 추가되어 게임플레이가 한층 매끄러워졌다.

시연에서 가장 인상적인 부분은 총기의 사실적 구현이었다. 개발팀은 배틀그라운드에서 느꼈던 손떨림과 반동을 탑다운 뷰에서도 재현하기 위해 독특한 방식을 채택했다. 조준 시 커서가 좌우로 벌어지는 것으로 손떨림 범위를 표현하고, 사격할 때마다 커서가 튀어오르며 반동을 시뮬레이션한다. 3차원 공간에서의 조준선을 탑다운 뷰로 구현해낸 것이 핵심이다.

'게임스컴 2025'에 출품한 크래프톤의 'PUBG: 블라인드스팟'.

가장 혁신적인 요소는 팀원 간 시야 공유 시스템이다. 아군이 보고 있는 범위가 실시간으로 공유되어, 팀원들의 위치와 시선 방향을 파악할 수 있다. 부채꼴 형태로 표시되는 시야 표현과 결합되면서 말로 소통하지 않아도 직관적인 팀 플레이가 가능하다. 카메라나 드론 같은 가젯을 통한 시야 확보도 동일한 방식으로 시각화된다.

카메라 시스템도 기존 탑다운 게임과 다른 접근을 보여준다. 평상시에는 캐릭터 중심의 화면을 유지하다가, 원거리 조준 시에는 자동으로 카메라가 이동해 시야 낭비를 최소화한다. 캐릭터와 조준점 사이의 공간을 효율적으로 활용해 근거리와 원거리 교전 모두에 최적화된 시점을 제공한다.

'게임스컴 2025'에 출품한 크래프톤의 'PUBG: 블라인드스팟'.

신규 맵 '요트'도 공개되었다. 기존 '병원', '쇼핑몰'보다 더 넓은 공간과 불규칙한 구조를 가진 이 맵에서는 보다 다양한 전술적 접근이 가능하다. 전체 맵의 조명과 캐릭터 표현도 개선되어 그래픽 품질이 한층 향상된 모습을 확인할 수 있었다.

이용자 편의성 개선 사항도 상당하다. 신규 플레이어를 위한 튜토리얼 모드가 추가되었고, 기존 사용자들이 지적했던 카메라 조작과 앉아 있는 적 사격의 어려움도 해결했다. 스마트 핑 시스템, 웨이포인트 지정, 인게임 보이스 채팅 등 소통 기능도 대폭 확장되었으며, 아나운서와 캐릭터 보이스까지 추가되어 몰입감을 높였다.

블라인드스팟은 현실적인 슈팅 메커니즘을 탑다운 뷰로 구현한 독특한 게임이다. 기존 탑다운 게임에서는 찾아보기 힘든 타격감과 액션성을 유지하면서도, 탑다운 뷰의 전략적 장점을 극대화한 것이 특징이다. 현재 스팀에서 체험 가능하며, 테스트 중심의 개발을 통해 사용자 피드백을 지속적으로 반영하고 있다.