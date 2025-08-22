컴투스플랫폼, 게임스컴 2025서 '하이브' 플랫폼 선보여...글로벌 파트너십 확대

'게임스컴 2025'에 컴투스플랫폼 부스가 마련돼 글로벌 게임업계 관계자들의 관심이 집중되고 있다.

지난 20일(현지시각) 독일 쾰른에서 개최된 글로벌 게임 전시회 '게임스컴 2025' B2B관에는 컴투스플랫폼 부스가 마련됐다. 컴투스플랫폼 부스는 올인원 게임 백엔드 서비스인 '하이브' 플랫폼의 핵심 기능들을 체험할 수 있도록 구성됐으며, 부스 내부에는 하이브의 통합 관리 페이지를 실시간으로 시연할 수 있는 스크린이 설치됐다.

글로벌 게임 개발사 및 퍼블리셔들은 부스를 방문해 인증, 결제, 분석, 웹 스토어, 보안 등의 기능을 직접 확인할 수 있었다.

게임스컴 2025 B2B관에 자리한 컴투스플랫폼 부스.

이번 시연에서 가장 주목받은 부분은 하이브가 제공하는 백엔드 운영 간소화 솔루션이다. 단일 SDK로 모든 기능을 통합 관리할 수 있는 시스템을 통해 게임 개발사들이 어떻게 개발 기간을 단축하고 운영 효율성을 높일 수 있는지 구체적으로 보여줬다.

컴투스플랫폼은 글로벌 파트너십 확대를 위해 다양한 규모의 게임사들과 개별 미팅을 진행하고 있다. 현재까지 250개 이상의 게임에 도입돼 전 세계 누적 사용자 9억명을 달성한 하이브의 성과와 함께, 유럽 시장 진출을 위한 구체적인 협력 방안들이 논의되고 있다.

김종문 컴투스플랫폼 수석부사장은 "유럽 시장은 높은 잠재력을 가진 핵심 전략 지역"이라며 "게임스컴에서 새로운 파트너십을 구축하고, 하이브가 고품질의 확장 가능한 라이브 게임 서비스 제공을 위한 신뢰할 수 있는 기술 파트너가 될 수 있음을 보여주기를 기대한다"고 말했다.