넷마블 게임 미디어 허브, '게임스컴2025' 전용 탭 추가

넷마블(대표 김병규)은 유럽 최대 규모의 게임 쇼 ‘게임스컴(Gamescom) 2025’ 개막을 맞아서 글로벌 프레스룸 채널 ‘넷마블 게임 미디어 허브’ 내 ‘게임스컴 2025’ 전용 탭을 신설했다고 21일 밝혔다.

‘게임스컴’은 매년 여름 독일 쾰른에서 열리는 글로벌 게임 전시회로, 올해 행사는 현지 시간 기준 20일부터 24일까지 진행된다.

넷마블은 전야제 쇼케이스인 ‘오프닝 나이트 라이브(ONL)’에 참가한데 이어, 독일 현지에서 시연 중인 신작 액션 RPG ‘몬길: 스타 다이브’의 글로벌 사전등록에 돌입하는 등 게임스컴 기간 동안 활발한 마케팅 활동에 나서고 있다.

‘넷마블 게임 미디어 허브’ 내 ‘게임스컴 2025’ 전용 탭에서는 게임스컴 기간 동안 공개된 게임 이미지, 영상, 보도자료 등 다양한 공식 리소스가 제공된다.

또 현장 사진들까지 쉽게 확인하고 다운로드 받을 수 있다. 해외 이용자 및 미디어를 위해 한국어뿐만 아니라 영어, 일본어를 함께 지원한다.

지난 11일 오픈한 ‘넷마블 게임 미디어 허브’는 글로벌 게임 이용자, 미디어, 크리에이터들이 자유롭게 이용할 수 있는 글로벌 프레스룸 채널이다. 넷마블은 게임스컴 기간 동안 ‘넷마블 게임 미디어 허브’ 외에도 유튜브, X(구 트위터), 페이스북, 인스타그램 등 다양한 공식 소셜 채널을 통해 전 세계 게임 이용자들과 활발하게 소통할 방침이다.

넷마블 관계자는 “게임스컴에 방문하지 못하신 분들도 넷마블 게임 미디어 허브를 통해 현장 분위기를 생생하게 느끼실 수 있으실 것”이라면서 “넷마블 게임 미디어 허브를 통해 풍부한 게임 콘텐츠를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.