넷마블, 게임스컴 현장에서 미공개 신작 '블룸워커' 최초 공개

[쾰른(독일)=정진성 기자] 넷마블이 신작 PC·콘솔 게임 '프로젝트 블룸워커(이하 블룸워커)를 독일 게임스컴 2025에서 깜짝 공개했다.

20일(현지시간 기준) 게임스컴 2025 현지 엑스박스 행사 'Xbox @ gamescom 2025 Broadcast'를 통해 첫 공개된 '블룸워커'는 '움직이는 집'과 함께 오염된 세계를 정화하는 독창적인 감성 크래프팅 게임으로 탐험, 제작, 교감 요소를 한데 모아 글로벌 이용자들의 관심을 모았다.

엑스박스 부스 내에는 PC 시연존이 마련돼 있어 방문객들이 직접 신작 빌드를 체험할 수 있다.

넷마블 미공개 신작 '프로젝트 블룸워커'.

이번 작품은 기존 생존형 크래프팅 장르의 틀을 벗어나, '환경 치유'라는 독특한 세계관을 담았다. 오염된 세계가 이용자의 행동에 따라 정화되는 과정을 시각적으로 구현해, 장르에 색다른 재미를 더하고 있다.

이용자는 '블룸워커'가 되어 동료 '포롱'이와 함께 움직이는 집을 타고 모험에 나선다. 첫 오염 지대에 도착하면 새총을 이용해 오염물질을 제거하며 전진하고, 집이 지나간 자리에 생명이 되살아난다. 여정 중에는 '와구아리' 등 적과의 전투가 벌어지며, 새로운 지역에 정착하면 정화 게이지를 채우기 위한 활동을 경험할 수 있다.

넷마블 미공개 신작 '프로젝트 블룸워커'.

넷마블 관계자는 "블룸워커는 '꽃을 피우며 걷는 자'라는 뜻으로, 이용자 자신이 바로 희망을 걷게 만드는 존재라는 의미를 담고있는 작품"이라며 "엑스박스 외에도 다양한 콘솔 플랫폼을 통해 선보일 수 있도록 준비 중이며, 출시 일정 등 구체적인 정보는 추후 공개할 예정"이라고 말했다.