위메이드맥스 원웨이티켓스튜디오, '미드나잇 워커스' 게임스컴2025 출품

위메이드맥스(각자대표 손면석, 이길형)는 원웨이티켓스튜디오(대표 송광호)가 개발 중인 PC콘솔 PvPvE 익스트랙션 신작 ‘미드나잇 워커스(The Midnight Walkers)’를 독일 쾰른에서 열린 ‘게임스컴 2025’에 출품했다고 20일 밝혔다.

원웨이티켓스튜디오는 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 ‘한국공동관’에 ‘미드나잇 워커스’ B2C 부스를 꾸렸다. 부스에는 행사가 열리는 시간 동안 언제든지 방문이 가능하며, ‘미드나잇 워커스’ 게임 시연 및 체험 플레이가 가능한 고사양 게이밍 기어가 준비됐다.

또한 현장에서는 송광호 대표를 포함한 ‘미드나잇 워커스’ 개발진과 프로젝트 방향성, 플레이 후기 등에 대한 자유로운 소통이 가능하며, 원웨이티켓스튜디오는 현장에서 수렴한 피드백을 오는 4분기에 있을 스팀 넥스트 페스트와 얼리 액세스 버전에 적극 반영할 예정이다.

미드나잇 워커스 대표 이미지.

이와 함께 부스를 찾은 참관객에게는 ‘미드나잇 워커스’ 세계관을 담은 ▲키캡 ▲핀버튼 ▲자석형 병따개 ▲스티커 ▲브로슈어 등 굿즈 5종을 증정한다.

송광호 원웨이티켓스튜디오 대표는 “게임에 많은 성원을 보내준 플레이어들을 직접 만나고 인사이트를 나눌 수 있는 자리를 마련하게 되어 기쁘다”며 “많은 유저들이 부스를 찾아 게임에 대한 다양한 의견을 공유하고, 한정판 굿즈를 통해 색다른 경험도 가져가길 바란다”고 전했다.