위메이드플레이 '애니팡3', 최상급 5성 캐릭터 무료 대여

위메이드플레이(대표 우상준)는 모바일게임 '애니팡3' 이용자에게 게임 내 최고 등급인 5성 캐릭터를 무료로 대여하는 신규 서비스를 선보인다고 13일 밝혔다.

고객 서비스 확대의 일환으로 준비한 ‘애니팡3’의 캐릭터 대여는 이용자 선호도가 높은 5성 캐릭터 4종 중 1종을 이용자가 선택해 2주간 사용할 수 있는 서비스다. 5성 캐릭터가 없는 신규 및 복귀, 일부 기존 이용자들에게 무료로 대여되는 5성 캐릭터는 체리 애니와 사천당문 믹키를 비롯해 댄싱머신 핑키, 귀족영애 루시 등 인기 캐릭터 4종이다. 이들 캐릭터는 13일부터 대여 서비스 해당 고객이 접속 시, 자동으로 캐릭터와 기술을 소개하는 영상을 통해 무료 대여가 안내될 예정이다.

이용자의 퍼즐 플레이 조력자로 750여 종의 애니팡 캐릭터를 선보이고 있는 ‘애니팡3’에서 5성 캐릭터는 다양한 공격, 지원 스킬로 협업 퍼즐 플레이를 선사하고 있는 ‘애니팡3’만의 재미요소다. ‘애니팡3’에서 출시한 45종의 5성 캐릭터 중 선별된 이번 대여 캐릭터 4종은 퍼즐판의 넓은 영역을 타격하는 공격형 캐릭터로 빠르고 적극적인 퍼즐의 재미를 전할 것으로 기대를 모은다.

위메이드플레이 이중현 PD는 "무료 대여 서비스가 이용자의 퍼즐 전략과 함께 캐릭터로 만드는 협업 플레이의 재미를 전할 것으로 기대한다”라며 “파격적이고 다양한 애니팡3만의 콘텐츠, 서비스를 선보일 것”이라고 밝혔다.

‘애니팡3’는 오리지널 애니팡 시리즈 4편 중 유일하게 캐릭터 합성 등으로 상위 캐릭터 만들기를 선보이고 있는 위메이드플레이의 간판 모바일 퍼즐 게임이다. 출시 이래 3개 시즌에서 9천800여 개 정규 퍼즐을 선보이고 있는 ‘애니팡3’는 이번 무료 서비스와 함께 세번째 시즌의 5620번째 퍼즐 스테이지를 개설했다.