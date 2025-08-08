위메이드플레이, 2분기 영업이익 25억원…전년比 493%↑

위메이드플레이(대표 우상준)는 2025년 2분기 매출 296억원, 영업이익 25억원, 당기순이익 136억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

2분기 실적은 전년 동기 대비 매출 1.4%, 영업이익 493%가 증가했고 직전 분기 대비해서는 매출 8.6% 감소, 영업이익 40% 증가를 기록했다. 상반기 기준으로는 매출 620억원, 영업이익 42억원으로 집계됐다.

지난해 일회성 비용 증가와 신작 부진 등을 털고 기록한 3분기 연속 흑자 배경으로는 개발 전담 자회사 합병 등 시너지 효과와 시즌제 도입 등 기존 게임들의 업데이트에 따른 수익성, 영업익 개선이 꼽힌다. 또한 해외 시장에서 안정적인 고객과 서비스망을 구축한 자회사 플레이링스 역시 2분기 181억원의 매출을 더한 365억원의 상반기 매출로 꾸준한 성장세를 입증했다.

위메이드플레이 CI

위메이드플레이는 하반기에 내년 출시를 목표하고 있는 신작 개발에 집중하며 '애니팡' 시리즈 등 주력 제품군의 신작 출시급 리빌딩 등을 예정하고 있다.

회사 측은 지난 연말 신규 시즌과 부분 업데이트를 선보인 '애니팡2', '애니팡4'에 이어 국내외 마니아층을 보유한 '위베어 베어스 더퍼즐', '애니팡3' 등이 새로운 시즌을 준비하며 하반기 신작 공백을 채울 것으로 전망하고 있다.

우상준 위메이드플레이 대표는 "애니팡 시리즈를 필두로 견고한 실적을 다지며 설립 이래 최초로 해외의 거대 캐주얼 게임 시장을 목표로 한 신작을 구성원들과 함께 준비하고 있다"고 전했다.