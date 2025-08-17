위메이드맥스, '멀티 라인업'으로 글로벌 PC·콘솔 시장 공략

위메이드맥스가 모바일 게임 중심에서 벗어나 PC·콘솔 시장 공략에 본격 나서고 있다. 특히 2027년 출시를 목표로 개발 중인 트리플 A급 신작 '탈: 디 아케인 랜드'를 앞세워 글로벌 콘솔·PC 시장에서의 입지 확보에 총력을 다하고 있다.

위메이드맥스는 MMORPG 중심의 기존 포트폴리오에서 벗어나 서브컬처, 캐주얼, 익스트랙션 장르로 사업 영역을 확대하는 '멀티 라인업' 전략을 전개 중이다. 이를 통해 특정 장르 의존도를 낮추고 글로벌 이용자층 확대 및 안정적 사업 기반을 구축한다는 방침이다.

가장 주목받는 프로젝트는 산하 매드엔진이 개발 중인 대규모 오픈월드 액션 RPG '탈: 디 아케인 랜드'다. 신규 IP 기반 트리플A급 프로젝트로 언리얼 엔진 5로 구현한 고품질 실사풍 그래픽과 광활한 오픈 월드를 자랑한다. 개성 넘치는 동료 NPC와 함께 거대한 귀물에 맞서는 박진감 넘치는 전투가 핵심 강점으로, 2027년 PC와 콘솔 동시 출시를 목표로 개발이 한창이다.

특히 매드엔진은 연내 '탈: 디 아케인 랜드'의 첫 영상을 공개할 예정이라고 밝혔다. 게임 플레이 중심의 영상을 통해 그간 베일에 싸여있던 게임의 실체를 처음 공개하며 글로벌 게이머들의 관심을 끌어모을 계획이다.

앞서 위메이드맥스는 PC·콘솔 익스트랙션 신작 '미드나잇 워커스'로 글로벌 시장에서 이례적인 반응을 이끌어내며 해외 진출 가능성을 입증했다.

지난 달 4일부터 3일간 진행된 3차 글로벌 공개 테크니컬 테스트에는 총 24만명의 참여자가 몰렸으며, 글로벌 스트리밍 플랫폼 트위치에서 순간 시청자 3만5천명을 넘어서는 등 뜨거운 관심을 받았다.

'미드나잇 워커스'는 하반기 얼리 액세스를 앞두고 있으며, 오는 20일부터 24일까지 독일에서 열리는 '게임스컴 2025'에서 한국콘텐츠진흥원 한국공동관 참가기업으로 선정돼 글로벌 이용자들과 직접 만날 예정이다.

위메이드맥스는 또한 '나이트 크로우' 차기작 모바일 MMORPG도 동시에 개발하고 있어 모바일과 PC·콘솔을 아우르는 포트폴리오 다각화에 나서고 있다. 회사 측은 단기 매출 중심이 아닌 지속적인 신작 파이프라인 확보와 글로벌 시장과의 접점을 늘리며 장기적 이용자 확보 전략을 실행한다는 방침이다.

업계 관계자는 "모바일 중심이던 국내 게임 산업이 글로벌 콘솔·PC 시장에서 경쟁력을 입증할 수 있는 대형 타이틀에 집중하고 있다"며 "특히 신규 IP로 글로벌 무대에 도전하는 사례가 늘면서 한국 게임사의 개발 저변과 장르 스펙트럼이 한층 넓어질 것"이라고 평가했다.