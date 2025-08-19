위메이드, '레전드 오브 이미르' 글로벌 사전예약 시작

위메이드(대표 박관호)는 대작 MMORPG ‘레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)’의 글로벌 버전 사전예약을 시작했다고 19일 밝혔다.

‘레전드 오브 이미르’는 북유럽 신화 세계관 속에서 9,000년마다 반복되는 세상의 종말 라그나로크가 일어나기 전까지의 이야기를 담은 MMORPG다. 다양한 인게임 콘텐츠를 통해 토크노믹스 아이템 gWEMIX(지위믹스)를 획득할 수 있다. gWEMIX는 위믹스 코인과 1대1 교환 가치를 갖는다. 특히, 핵심 콘텐츠 서버대전에서 승리한 클랜에게는 인터서버 내 모든 서버에서 발행된 gWEMIX의 일정량을 세금으로 배분한다.

사전예약은 해당 게임의 공식 사이트와 블록체인 게임 플랫폼 ‘위믹스 플레이(WEMIX PLAY)’에서 참여할 수 있다. 사전예약 참여 후 간단한 미션을 수행하면 gWEMIX 3개를 선물할 계획이다.

위메이드, 레전드 오브 이미르 글로벌 버전 사전예약 시작.

또한 공식 사이트를 통해 사전예약에 참여한 모든 이용자에게는 ‘희귀 동반자: 바르다기’와 ‘발키리 정수 카드 꾸러미’ 등 다양한 아이템을, 위믹스 플레이에서 참여한 이용자에게는 ‘희귀 동반자: 굴른코르프’와 ‘디시르 정수 카드 꾸러미‘ 등 성장에 필요한 아이템을 선물한다. 또한 정식 출시 전까지 누적 예약자 수가 목표를 달성할 때마다 ‘보스의 깃털’, ‘빛나는 강화석 선택 상자’ 등을 추가로 지급한다.

‘레전드 오브 이미르’는 사전예약과 함께 위믹스 플레이에서 ‘Valhalla Trials(발할라 트라이얼즈)’ 프로그램도 실시한다. 게임 공식 사이트 사전예약, 사전 스테이킹 등 다양한 단계별 미션을 완료해 포인트를 획득하면, 오픈 전까지 누적 포인트 랭킹에 따라 상위 이용자에게 이미르 토큰을 에어드랍 방식으로 제공한다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

위메이드는 친구 초대 이벤트를 진행한다. 이용자가 전용 초대 링크로 친구를 초대하고, 친구가 사전예약을 완료하면 위믹스 플레이에서 열리는 이벤트 응모 티켓을 받을 수 있다.

이와 함께 위믹스 스테이킹 이벤트가 시즌별로 열린다. 위믹스 스테이킹에 참여한 이용자에게는 gWEMIX(지위믹스) 획득에 필요한 NFT 아이템과 추첨을 통해 동반자 ‘까마귀’를 제공한다. 각 시즌 별 스테이킹 순위 1위부터 5위에게는 마켓플레이스에서 자유롭게 거래할 수 있는 한정판 ‘위믹스 디시르 패키지’ NFT를 선물한다.